罷工空服員寫信請願…總統府「一段簡短回」！空姐灌爆小英IG：難道沒看見？

▲工會2日在凱道發起「一起陪長榮空服罷工」晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳以昇／桃園報導

長榮空服員罷工進入第14天，2日晚間工會代表與資方協商二次破裂，因總統蔡英文曾對請願勞工說「勞工自己去跟老闆說」；為此，參與罷工的空服員寫了一封信給蔡英文，「相信台灣民主社會精神，會支持我們爭取勞資對等」，但迄今僅得到總統府的制式回覆「已將來信移請權責機關桃園市政府處理」，空服員們也集體到蔡總統IG留言，希望她能聽到空服員的心聲。

因日前有勞工當面向蔡英文總統爭取權益，她公開回應要勞工「自己去跟老闆說」，因此在工會與資方第二次協商前，幾位空服員討論後寫了一封信給總統蔡英文，希望能得到總統的支持。

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▲長榮罷工空服員寫信給蔡英文總統請願 。（圖／記者陳以昇翻攝）

「我們相信台灣民主社會的精神，會支持我們罷工，支持我們爭取勞資對等，支持我們改善財團的集權，讓企業內也可以落實民主」，但迄今總統府僅以E-mail作出制式地罐頭回覆，「已將來信移請權責機關桃園市政府處理，將由該機關直接回覆您，請靜待處理結果」

有空服員私下表示，「我們已經罷工進入第14天，有到總統蔡英文的IG留言，她難道沒看見？這讓我們看不見台灣民主的希望，3年前蔡總統還提出勞工六大政策，此時應該兌現對勞工的政見支票了！」

▼長榮罷工空服員寫信給蔡英文總統請願，卻得到總統府的制式回覆 。（圖／記者陳以昇翻攝）