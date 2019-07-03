克萊斯勒救世主！美國汽車界傳奇人物家中病逝　享壽94歲

▲義大利裔美國人艾科卡（Lee Iacocca）曾為美國人創造超過60個工作機會。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國汽車界傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）當地時間2日在家中病逝，享壽94歲。他先後擔任過福特汽車（Ford）與克萊斯勒（Chrysler）公司總裁，更在任內帶領員工拯救一度傾頹的克萊斯勒。

根據《紐約時報》報導，艾科卡的家族發言人表示，他因帕金森氏症併發，於加州貝沙灣（Bel Air，California）的家中過世。艾科卡的父親是個義大利移民美國的熱狗小販，而艾科卡的人生歷程就是美國夢的經典案例。

1970及80年代，當底特律的汽車工業仍稱霸美國的時候，艾科卡就已經闖出一片天，他受人景仰的程度之高，甚至成為1988年美國總統大選的熱門人選。而在汽車工業界知名的「美國三巨頭」集團中，他先後擔任過福特汽車和克萊斯勒汽車公司總裁；在福特汽車任職的32年內，他開發出福特經典跑車「福特野馬」（Ford Mustang），1979年9月，正式轉任克萊斯勒總裁，立即大刀闊斧進行公司內部的改革工作。

▲艾科卡的作風形象鮮明。（圖／達志影像／美聯社）

艾科卡先在克萊斯勒35名副總裁名單中裁掉33人，接著從前東家福特汽車聘來大量人才；另一放面，他賣掉公司在歐洲的分布，並宣布在公司轉虧為盈之前，每年只領取象徵性的1美元年薪。他看準二戰後嬰兒潮的孩子們已經長大，加上美國中產階級休閒娛樂的活動增加，便主導推動「休旅車」的研發工作，並於1983年首次發售休旅車。

艾科卡精準的觀察和果斷的決定成功扭轉原本搖搖欲墜的克萊斯勒，使公司赤字消失、保住員工飯碗之外，更為社會提供60萬個工作機會，並替政府省下27億美元的失業及福利給付，因而被喻為「美國產業界的英雄」。不過艾科卡也有為人詬病的地方，他強人性格所帶來的作風不只是效率，還有任性。

1987年，幾乎完全是出於個人喜好，艾科卡決意以2500萬美元（約新台幣7.8億元）買下義大利車廠藍寶堅尼（Automobili Lamborghini S.p.A.），此外，他獨裁武斷的經營風格，以及長期大權在握，也引起公司內部的反彈情緒。1990年代，艾科卡陪同時任美國總統老布希前往日本進行汽車貿易會談，他在會議上脫口說出「日本輸入一堆汽車到美國，再把美國大賣的車款引進自己國內，簡直就是把美國當作日本的殖民地一樣。」時任日產汽車總裁久米豐聽到這番話後大為光火，揚言永不接見「三巨頭」的總裁；艾科卡也因此在不久後遭到解職。

不過艾科卡的貢獻對美國人而言實在巨大，儘管一路走來偶有批評，身後被世人記得的仍是那個復興美國產業的英雄形象。