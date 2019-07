川普推特自豪國慶煙火「規模史上最大」　IS嗆攻擊

▲▼ 美國迎接獨立日國慶,各項籌備工作正在進行當中。但天氣預報顯示,4日下午至晚間可能出現強風暴雨。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合外電報導

美國4日迎接獨立國慶「向美國致敬」(Salute to America),除了有動員坦克的閱兵儀式之外,當地晚間9時也將迎來盛大的煙火秀,華盛頓特區周邊機場的航班將兩度短暫關閉。只不過,極端組織伊斯蘭國(ISIS)已在網路釋出濃濃攻擊意味的海報,可見白宮陷入火海,最前方站著一名全副武裝的激進份子。

▲ M1艾布蘭戰車(M1 Abrams tanks)。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外媒報導,美國總統川普本周證實閱兵儀式將展示現代M1艾布蘭戰車(M1 Abrams tanks)及二戰時代的薛曼戰車(Sherman tanks),他也將在華府林肯紀念堂階前發表演說。

「這是一個不分黨派的節日,屆時會有全世界最好的戰機飛越典禮上空,來歡慶這個偉大的建國紀念日」,川普提到,「這些是超棒的戰機編隊表演和有史以來最大的煙火秀!」

▲ 今年施放煙火的位置較往年更靠近機場,所以機場航班受到影響。圖為美國1996年的國慶煙火。(圖/路透)

為了因應戰機低空飛行以及晚間的煙火秀,根據美國聯邦航空總署(FAA)公布的消息,位在華盛頓特區周邊的雷根華盛頓國家機場(Reagan National Airport)屆時會二度關閉,先後於晚間6時15分至7時15分、晚間9時整至9時45分暫停運作。

▲ 多架戰機於上週末進行預演。(圖/路透)

然而,聯邦調查局(FBI)警告,白人至上恐怖份子以及伊斯蘭國武裝激進份子可能會挑選美國獨立日這天進行攻擊。根據伊斯蘭國近日釋出的多張宣傳海報,可見武裝份子站在陷入火海的白宮前方、飛機墜毀、士兵在紐約街道上逃命等,組織更呼籲支持者選在此時鎖定西方社會發動攻擊。但目前美方情報單位並未發現瞄準國慶日的預謀犯案事件。

Sick ISIS supporters threaten to bomb London's Big Ben and New Yorkhttps://t.co/pA2Y7IOOZt