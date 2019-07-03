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嚴重飛安問題！美空軍演練遭「鳥擊」　3枚訓練彈意外掉落

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▲▼A-10C雷霆二式攻擊機（A-10C Thunderbolt II jet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲A-10C雷霆二式攻擊機（A-10C Thunderbolt II jet）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州穆迪空軍基地（Moody Air Force Base）一架A-10C雷霆二式攻擊機（A-10C Thunderbolt II jet）在空中演練時，不慎遭遇「鳥擊」，導致機上3枚訓練用炸彈掉落，目前沒有傷亡傳出，空軍也下令針對這起意外事件進行調查。軍方在新聞稿中指出，掉落的非爆炸性訓練彈，每個重約11公斤，所幸沒有砸到任何人。

軍方表示，當時這架攻擊機在空中不慎被鳥撞擊，導致機上3枚訓練彈意外脫落。目前尚未確認炸彈確切的掉落地點，推斷應在基地南方55英里處，靠近佛羅里達州北部蘇萬尼泉（Suwannee Springs）。儘管這些訓練用的炸彈並無爆炸的危險性，但訓練彈上還是附有少量的煙火炸藥，因此軍方呼籲若發現炸彈請勿靠近。

根據美國網路媒體《商業內幕》（Business Insider）指出，「鳥擊」是美國空軍面臨的一項嚴重問題，每年都會造成數百萬美元的損失，據估計，自1995年以來美國空軍遭到10萬次鳥擊，損失超過8億美元，在1985年到2016年間更造成36名飛行員喪生。位在南達科塔州的埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth Air Force Base）甚至在基地周圍裝設「防鳥炮」（bird cannons），防止所有鳥類進入基地。

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關鍵字：美軍,空軍,A-10C雷霆二式攻擊機,A-10C Thunderbolt II jet,鳥擊,北美要聞,軍武,國際軍武

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