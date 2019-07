嚴重飛安問題！美空軍演練遭「鳥擊」　3枚訓練彈意外掉落

▲A-10C雷霆二式攻擊機(A-10C Thunderbolt II jet)。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國喬治亞州穆迪空軍基地(Moody Air Force Base)一架A-10C雷霆二式攻擊機(A-10C Thunderbolt II jet)在空中演練時,不慎遭遇「鳥擊」,導致機上3枚訓練用炸彈掉落,目前沒有傷亡傳出,空軍也下令針對這起意外事件進行調查。軍方在新聞稿中指出,掉落的非爆炸性訓練彈,每個重約11公斤,所幸沒有砸到任何人。

軍方表示,當時這架攻擊機在空中不慎被鳥撞擊,導致機上3枚訓練彈意外脫落。目前尚未確認炸彈確切的掉落地點,推斷應在基地南方55英里處,靠近佛羅里達州北部蘇萬尼泉(Suwannee Springs)。儘管這些訓練用的炸彈並無爆炸的危險性,但訓練彈上還是附有少量的煙火炸藥,因此軍方呼籲若發現炸彈請勿靠近。

根據美國網路媒體《商業內幕》(Business Insider)指出,「鳥擊」是美國空軍面臨的一項嚴重問題,每年都會造成數百萬美元的損失,據估計,自1995年以來美國空軍遭到10萬次鳥擊,損失超過8億美元,在1985年到2016年間更造成36名飛行員喪生。位在南達科塔州的埃爾斯沃思空軍基地(Ellsworth Air Force Base)甚至在基地周圍裝設「防鳥炮」(bird cannons),防止所有鳥類進入基地。

