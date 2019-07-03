進史丹佛就輟學！23歲眼鏡仔「新創公司」　2年翻身百億人生勝利組

▲ BREX共同創辦人杜布格拉斯（Henrique Dubugras）。（圖／翻攝forbes）

「BREX」是一家新創公司，其市值粗估為26億美金(約台幣800億元)而令人驚訝的是，這間公司的創辦人，是兩個二十出頭的年輕人，而且兩個人都沒有完成大學學業。

根據《彭博社》報導，23歲的杜布格拉斯（Henrique Dubugras）與22歲的法蘭西斯其（Pedro Franceschi）是這家公司的創辦人與執行長。杜布格拉斯14歲時創立了一家製造線上遊戲的公司「Pagar.me」，但發生侵權問題後關閉。隨後他與法蘭西斯其創立另一家處理支付的公司，這家公司在2016年出售之際，員工人數已經成長到150人。在出售公司後，兩人一同進入史丹佛大學就讀，卻連第一年都還沒過完，就輟學創立了「BREX」。

「BREX」這家新創公司，從創立到躋身估值達數十億公司的速度非常驚人，即使是跟一些獨角獸企業（成長快速的新創產業）相比也毫不遜色。他們主要處理的業務是針對新創公司與其雇員發放信用卡。跟大多數信用卡公司相比，BREX關注的不是過往的信用紀錄，而是根據公司的資金資料與銀行帳戶資訊做為判斷標準，同時也對於客戶銀行中的存款數量有所規定。

在2017年，BREX的估值為2500萬美金（約7億7500萬台幣），不過兩年的時間，就成長超過10倍，突破20億美金（約620億台幣）大關，該公司近期也針對電子商務與生技公司推出新的產品。其中創辦人表示，這家公司之所以可以成長如此迅速，是因為其擁有擴展至其他商業的潛力。