進史丹佛就輟學！23歲眼鏡仔「新創公司」　2年翻身百億人生勝利組

▲ BREX共同創辦人杜布格拉斯(Henrique Dubugras)。(圖/翻攝forbes)

「BREX」是一家新創公司,其市值粗估為26億美金(約台幣800億元)而令人驚訝的是,這間公司的創辦人,是兩個二十出頭的年輕人,而且兩個人都沒有完成大學學業。

根據《彭博社》報導,23歲的杜布格拉斯(Henrique Dubugras)與22歲的法蘭西斯其(Pedro Franceschi)是這家公司的創辦人與執行長。杜布格拉斯14歲時創立了一家製造線上遊戲的公司「Pagar.me」,但發生侵權問題後關閉。隨後他與法蘭西斯其創立另一家處理支付的公司,這家公司在2016年出售之際,員工人數已經成長到150人。在出售公司後,兩人一同進入史丹佛大學就讀,卻連第一年都還沒過完,就輟學創立了「BREX」。

「BREX」這家新創公司,從創立到躋身估值達數十億公司的速度非常驚人,即使是跟一些獨角獸企業(成長快速的新創產業)相比也毫不遜色。他們主要處理的業務是針對新創公司與其雇員發放信用卡。跟大多數信用卡公司相比,BREX關注的不是過往的信用紀錄,而是根據公司的資金資料與銀行帳戶資訊做為判斷標準,同時也對於客戶銀行中的存款數量有所規定。

在2017年,BREX的估值為2500萬美金(約7億7500萬台幣),不過兩年的時間,就成長超過10倍,突破20億美金(約620億台幣)大關,該公司近期也針對電子商務與生技公司推出新的產品。其中創辦人表示,這家公司之所以可以成長如此迅速,是因為其擁有擴展至其他商業的潛力。

Today, we introduce our newest product: a card built just for biotech and life science companies. Brex for Life Sciences offers underwriting, benefits and rewards designed to ease the unique challenges these companies face.



Learn more and sign up at https://t.co/8DSim2Bsr5.