13歲少女拒到KTV賣淫　慘遭「頭塞馬桶逼喝尿」集體虐打！

▲少女頭被壓到馬桶被沖水。（圖／翻攝自時間視頻秒拍）



大陸中心／綜合報導

安徽泗縣一名13歲的少女疑似被人慫恿到酒店內賣淫，她拒絕後卻遭到一群女子集體虐打，被摑巴掌、踹肚子、用電線抽打，甚至頭部還被塞到馬桶內一度無法呼吸。事件引起當地警方高度關注，火速成立調查小組進行偵辦，不過警方2日表示，該事件只是雙方之間的爭執，「絕無賣淫一事」。

綜合陸媒報導，事件發生在6月15日，受害少女的李姓母親聲稱，女兒和這群施暴者完全不認識，只是不願意到KTV做小姐就招來一頓暴打，事後還花了近萬元的醫藥費，半夜也睡得不安穩，心理創傷十分嚴重。之後李姓母親花了2000人民幣（約台幣9000元）買到這段女兒被毆打的影片，立刻到警局向警方報案。

▲警方指出，少女並沒有被逼賣淫，應該同輩之間的「霸凌」。（圖／翻攝自時間視頻秒拍）



當地警局2日在官方微博表示，「針對網上反應的有關案件信息高度重視，已成立調查組迅速調查」，且「依法從嚴從快予以處理」。當天晚上調查結果出爐，警方指出「經查證無強迫賣淫的事實」，雙方是私底下有糾紛才衍伸出暴力事件，經醫師鑑定後確定被打少女僅是輕傷，稍微休息後即可康復，但心理的陰影恐怕難以痊癒。

目前警方已經打人的其中2名女子逮捕到案，剩下1位共犯還在依法傳喚中，全案仍在進一步辦理、釐清。