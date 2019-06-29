機車女被大貨車撞倒捲入車底　眾人絕望...她卻變身「貞子」爬出

▲女子騎著機車試圖往左鑽，卻被大貨車捲入車底。（圖／翻攝自《梨視頻》）

記者王麗琴／綜合報導

大陸四川自貢發生一起超驚險的車禍。一名機車女騎士連人帶車不幸被大貨車撞倒捲入車底，正當大家認為女子必死無疑之際，女子卻垂著長髮、宛如「貞子」般從車底爬出，且立刻爬到車道旁。

據《梨視頻》報導，這起意外發生在28日早上7時20分左右，這名女子騎著機車，穿梭在密集的車流中與轎車、大貨車爭道。就在車流暫停時，女騎士試著在大貨車前想往左側鑽入，沒想到大貨車突然往前行駛，女子隨後被撞倒且連人帶車捲入車底，可怕的是，大貨車並沒有停下來，而是繼續往前開。正當大家都認為女子必死無疑時，沒想到約5秒後，女子卻從車底爬出，以「貞子」的姿式從地上爬起，並立刻爬到車道旁，後面的大貨車也發現她後立即停了下來。

▲女騎士以「貞子」之姿爬出。（圖／翻攝自《梨視頻》）

原來女騎士在被捲入大貨車底後，情急之下她立刻蜷縮身體趴在地上，而大貨車與地面之間的縫隙，剛好容得下她的身軀，所以沒有將她輾斃，等貨車駛過後便迅速挪到一旁。

▲女騎士驚嚇得迅速挪到一旁。（圖／翻攝自《梨視頻》）

據了解，女子的右腳受傷，目前正在醫院接受治療。而網友們則紛紛鬆了一口氣說「大難不死必有後福。」「這能活命真是命大」。不過，也有網友認為女子騎機車闖道違規在先，大罵「根本找死！」「馬路三寶又在危害人」、「這種人躲得了初一，躲不過十五！」熱心網友也分析貨車盲區，提醒大家避讓。