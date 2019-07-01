比貿易戰更煎熬！上海人新日常　見面就問：你是什麼垃圾

▲上海市民眾丟圾垃時，可能面對工作人員詢問，「你是什麼垃圾？」。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

上海《生活垃圾管理條例》，今（7月1日）天起正式上路，分類規範之嚴格、力度之大前所未有，民眾除了急忙惡補知識，分辨所謂的「乾垃圾、濕垃圾」外，出門丟垃圾時，更必須接受垃圾回收點人員的靈魂拷問，「你是什麼垃圾？」

如果說這幾個月以來，貿易戰影響著全中國的話，對上海人而言，還有更重要的事情要做，那就是「垃圾分類」。

▲上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

根據上海市今年初發布的垃圾分類處理條例，7月1日起，個人沒有將垃圾分類丟棄，最高罰款200元人民幣，若有單位或機構混裝、混運垃圾，最高罰款5萬元人民幣，使得上海無論男女老幼、大媽大爺，都得全部動起來，一起學習怎麼垃圾分類。

網路上就流傳，現在上海人每天出門丟垃圾時，都必須看著手上一袋袋廚餘、衛生紙、餐盒，心理想著「我這到底是什麼垃圾」；當走到垃圾回收分類點，面對工作志願者或監督員們，他們可能還會問一句，「你是什麼垃圾？」

按照目前的分類辦法，上海市生活垃圾共分為可回收物、有害垃圾、乾垃圾、濕垃圾四大類，其中濕垃圾類似廚餘，不過由於來源的不同，也可能會導致不同的歸屬，譬如豬骨頭因體積過大，歸類為不可回收，而雞骨頭則算濕垃圾。

▲乾溼垃圾分類容易讓人霧煞煞。（圖／記者陳政錄攝）

不只如此，為了加強管理，部分地點還採「定時定點」回收，丟垃圾點只在特定時段開放，且根據新規，每300到500戶才設置一個垃圾投放點，讓方便習慣了的上海人得努力適應。

有人總結了一個簡易版的小豬佩琪分類法，譬如豬可以吃的—濕垃圾、豬都不要吃的—乾垃圾、豬吃了會死的—有害垃圾、賣了可以買豬的—可回收物，但也無法完全應付複雜的分類體系。

因此不少上海市民認為，在實際推動垃圾分類之中，仍有一段教育、知識普及的過程。同時，上海不少社區已把部分垃圾桶撤了，或引入智慧型垃圾桶、垃圾處理器等，民間甚至興起「代扔垃圾」商機，藉由APP、電話廣告等平台，主打「一天一塊（人民幣）」包月上門服務。

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