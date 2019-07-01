借鏡台北推一把　上海帶頭垃圾分類今上路...做好登「光榮榜」

▲上海市7月1日起全面實施垃圾分類。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

大陸自2000年起，開始在北京、上海等大城市推垃圾分類，面對中央決心追趕地方實施進度，去年時任上海常務副市長周波來台參加雙城論壇，提出要重點交流「垃圾分類」經驗後，上海彷彿在該領域加足了馬力，於今（7月1日）起正式實施垃圾分類管理條例，做全大陸的榜樣。

按照《上海市生活垃圾管理條例》和相關規定，上海市生活垃圾共分為乾垃圾、濕垃圾、有害垃圾、可回收物四種。若個人沒有將垃圾分類丟棄，最高罰款200元人民幣；混裝、混運垃圾，最高罰款5萬元人民幣。

▲今年初上海人大工作報告，提出要全面實施垃圾分類。（圖／記者魏有德攝）

事實上，大陸推動垃圾分類的歷史，可追溯2000年，當時中央決議，在北京、上海、廣州等8個主要城市推動垃圾分類。

後於2016年，制定2019年，地級以上城市應啟動分類工作，2020年46個城市建成「垃圾分類」處理系統和提高回收利用率，並在2025年底前，全大陸地級城市制定相關法律和標準體系等。

因此在今年一月上海「小兩會」上，上海市政府就宣布，7月1日起全面實施垃圾分類，這也被認為是在去年雙城論壇舉辦後，台北市實施多年的垃圾分類，能夠提供上海方面借鏡、落實的最好方式。

▲垃圾分類對解決城市問題至關重要。（圖／記者陳政錄攝）

根據統計，上海市每天生活垃圾清運量接近2.6萬噸，年均產生量超過900萬噸，若以2.5噸卡車運送，每天的垃圾可以繞上內環一圈，在此之下，垃圾分類、落實回收已刻不容緩。

值得注意的是，就連大陸官媒《人民日報》，也在上月於頭版報導中共總書記習近平對垃圾分類的指示，也另上海的垃圾分類實施更受重視，因為「如果自詡素質最高的上海人都做不好的話，其他地方怎麼推動」。

為了獎勵民眾，近月以來，上海市各街道委不只廣發免費垃圾桶，各個社區內還會設置「光榮榜」，定期選出積極參與回收、表現良好的住戶予之表彰。

▲上海各社區表揚積極參與垃圾分類的居民。（圖／記者陳政錄攝）

但也有上海徐匯區內的住戶坦言，雖然小區宣傳很多，但譬如乾垃圾、濕垃圾的分類很多人都搞不清楚，「而且我家那邊現在只能在規定的時間丟垃圾」，還要刷卡垃圾桶才會開，「很多人家丟垃圾的都是大爺大媽，他們會比較辛苦」。

當記者跟對方聊到，關於「定時、定點」丟垃圾的轉變，其實在台灣，就好像台灣人都要按照垃圾車來的時間丟垃圾一樣，不少街坊還會趁那個時候一起聊天、聯繫感情，這位上海大爺連忙回答，「對對對！我們大伙老街坊現在都一起倒垃圾、一起侃大山」，直呼兩岸在一些地方還是蠻像的，「你們這個東西走得比較快」，可以多互相學習。

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