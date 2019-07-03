終於考完！指考試務人員興奮出闈排隊拿手機　18日寄發成績單

▲大學指考試務人員出闈。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）最後一天，下午3點整75名試務人員，各自準時拖著行李帶著笑容出闈，大考中心所有同仁鼓掌歡呼。所有為了這次指考入闈的人員，一共相處了13天，出闈時大家排隊拿手機，接著急忙開機，笑聲不斷，形成有趣的畫面。大考中心表示，指考成績單，將在18日寄出。

大考中心主任張茂桂和出闈所有試務人員一起舉行說明會表示，這次入闈共13天，包括工讀生、研究人員等共75人，大家必須在在狹小的空間相處，並能夠在闈內做好出題工作，非常謝謝他們。

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▲試務人員出闈後排隊拿手機。（圖／記者許展溢攝）

張茂桂也希望現場的試考生拋開一般觀念和大家分享試考心得。已經錄取台大法律系的方永文表示，以歷史科來看，取材很特別，有歌曲、報紙等，主要是判讀為主，不會考很多要「背」的東西，尤其非選擇題，都告訴學生要培養獨立思考的問題。公民與社會部分，雖然字數不多，但選項敘述長，考生需要細心看完。

大考中心公告，指考各科答案會在考後一日公告，因此今天歷史、地理和公民與社會考科部分，預計明天才會公布。大考中心提醒，考生如對答案有疑義，可以至大考中心網站下載試題或參考答案反映意見表，在7月8日前以限時掛號郵寄至大考中心，15日大考中心會統一答覆疑義。

▲試考生們分享答題心得。（圖／記者許展溢攝）

考生後續還要注意，大考中心會在18日寄出成績單，並公告各科成績人數百分比累計表及五標（頂標、前標、均標、後標、底標）。如果考生想申請成績複查，則要在7月19至23日向大考中心提出，複查結果26日公告。至於放榜日則是在8月7日。

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