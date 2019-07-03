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暴雨襲日本南部！氣象廳發布「避難勸告」　緊急撤離鹿兒島60萬居民

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▲0703 10:50日本九州南部和四國部分地區發布警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲3日上午九州南部和四國部分地區發布土石流警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

國際中心／綜合報導

日本西南部九州、四國地區豪雨持續，氣象廳3日上午也發布緊急疏散令，撤離鹿兒島市近60萬居民。氣象廳官員表示，到4日前西南部地區仍會有強烈降雨，目前也已對鹿兒島縣與熊本縣發布土石流警報，並對包含宮崎縣在內的居民發布「避難勸告」，該地區居民必須做好豪大雨準備，隨時保持警惕並準備好避難資源。

氣象廳指出，隨著這波梅雨鋒面在西南部盤旋，自上周以來九州部分地區降雨量已達900毫米，預計到4日前的24小時內，九州部分地區的降雨量會達到每小時80毫米，全地區恐達350毫米。另外，從4日上午到5日上午，九州南部的最大降雨量預計為200至300毫米，九州北部、四國和東海地區的最大降雨量預計為100至150毫米。

鹿兒島市本城町1日上午已發生一起土石流災情，泥水土石直接灌入平房民宅，造成1名70多歲婦人受困。警消人員趕到現場時，婦人原本還有意識，但隨後仍傷重不治。

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關鍵字：九州,四國,梅雨,鹿兒島,氣象廳,日韓要聞

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