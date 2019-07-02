金魚游出來了！3D廣告太逼真　Hello Kitty在面前舞動

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▲日本引進新的3D Phantom技術，使廣告擺脫平面的束縛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日本引進新的3D Phantom技術，使廣告擺脫平面的束縛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

 國際中心／綜合報導

3D技術逐漸成為未來的趨勢，許多地方都可以看到它們的身影。日本最近引進了一款名為3D Phantom的高科技，透過LED光源的高速旋轉，利用光線的殘影使人的眼睛出現圖像。運用3D Phantom所製作出來的圖像不需配戴特殊的3D眼鏡，只需要善用自己的眼睛來觀看此神秘的產品。

▲透過LED光源的高速旋轉，利用光線的殘影使人的眼睛出現圖像。（圖／翻攝自官網／3D Phantom）

▲透過LED光源的高速旋轉，利用光線的殘影使人的眼睛出現圖像。（圖／翻攝自官網／3D Phantom）

株式會社Life is style日前公布，引進了3D Phantom的高科技技術，重量僅為600公克的輕量化設計，可以安裝在任何地方，也可以根據需要創造出新的3D圖像，像是公司名稱、產品或是口號。3D Phantom不只成本低，也具備防水及高能見度的優點，更重要的是，它可以隨時更改內容，非常便利。

不同於普通廣告牌顯示器，使用3D Phantom顯示器的圖像就像是浮在半空中一樣，更容易引起人們的關注。目前為止，這項技術曾運用在Hello Kitty東京店鋪上，穿著日本和服的Hello Kitty隨著日語與英語的交替下，生動地向顧客問好。

JR東日本的品川中央剪票口也同樣設立了一個3D Phantom，生動的花束以假亂真，擬真度高達百分之百，如同真的擺在眼前；圖像中的金魚悠然的游動著，就像隨時會跳出畫面之外。鞋店也利用虛擬廣告，鞋子浮在半空中360度旋轉，讓顧客可以看到更為清楚的資訊。

3D Phantom技術廣泛的運用在任何地方，立體的圖像也讓人的目光不自覺地被吸引。若對此高科技有興趣的人，到日本旅遊之餘，不妨到店裡親眼看看，體驗這神秘又光彩奪目的新廣告。

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