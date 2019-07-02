日韓貿易戰開打？　日本限制對南韓半導體輸出

▲日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

日本政府1日宣布，對南韓實施嚴格的半導體出口限制，控管相關原料出口到南韓，開戰的導火線源自於日韓之間的二次大戰的「徵用工」訴訟案，因此對南韓採取「經濟報復」措施。

根據日本《共同社》報導，日本經濟產業省1日宣布，將對用於智能手機及電視機的半導體等製造過程中需要的3種原料加強面向韓國的出口管制。日方將調整出口管制的運用方式。圍繞原被徵用工問題，日本政府此前要求韓方拿出解決辦法，然而事態未有進展，因而決定採取強硬措施。

日方分析，這或對南韓半導體巨頭三星電子等造成打擊，可能導致南韓經濟惡化。另一方面，日本的出口企業也可能受到影響。G20大阪峰會期間，日韓也未實現首腦會談，也讓雙邊關係加速惡化。

日本加強出口管制的原料包括，用於半導體清洗的氟化氫、用於智能手機顯示屏等的氟化聚酰亞胺和塗覆在半導體基板上的感光劑「光刻膠」這3種材料。

▲半導體產業示意圖。（圖／CFP）



根據韓媒《東亞日報》，對於日本限制出口半導體相關原料，這是對南韓大法院去年10月要求賠償日本帝國主義強制徵用受害者的判決事實上的「經濟報復」。

南韓政府反復強調，日本的這一決定是以南韓為目標的獨斷性決定，違背了公平自由的貿易秩序。

南韓企業紛紛擔心經濟因政治問題受到負面影響。一名企業相關人士表示，「一整天都在召開沒有對策的對策會議，對企業來說，只能希望政治問題得到解決，消除風險」。

全國經濟人聯合會當天發表聲明說，「兩國自1965年建交以來不斷擴大的合作型經濟關係，可能會因日本政府限制出口的措施而遭到破壞」。

徵用工爭議，起因於二次大戰期間被日本企業強制徵招勞動的4名南韓人，於2018年11月獲南韓最高法院判決勝訴，被告新日鐵住金公司須賠償原告南韓徵用工每人約1.1億韓元（約新台幣300萬元）。不過日本政府認為徵用勞工問題早在1965年日韓雙方簽定協議後解決，要求南韓政府修改決議。