九州「更猛烈暴雨」要來了…7月雨量將在1天內下完　氣象廳：快逃阿！

▲日本九州暴雨持續。圖為宮崎縣行人撐傘走在滂沱大雨中。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合外電報導

日本九州暴雨天氣持續，氣象廳預測3日至4日恐怕再出現災難性降雨，1小時降水量恐超過80毫米，部分地區更有可能在24小時內降下往年7月整個月的雨量。當局呼籲民眾提高警覺，提早撤離避難。

根據日本NHK報導，氣象廳表示，由於鋒面停滯不前，加上溫暖潮濕空氣流入，九州南部地區水氣旺盛。這波連日強降雨，已經為九州南部帶來累積超過800毫米的破紀錄暴雨，鹿兒島縣各地也發布「土砂災害預警」。

氣象廳預測，從3日上午至4日為止，天氣將變得更加不穩定，九州部分地區可能出現1小時80毫米以上的強降雨，甚至有可能把往年7月份一整月的雨量在1天之內下完。

至3日深夜為止的未來24小時降雨預測，九州北部、南部均為250毫米、四國地區則為150毫米，隨後雨勢還會越來越大，至4日深夜，九州南部雨量可能高達300毫米至400毫米、九州北部和四國則為200毫米至300毫米。另外，東海地區與關東甲信也有100毫米至200毫米的降雨發生，關西近畿則為100毫米至150毫米。

氣象廳警告，屆時九州地區可能發生土石流、低窪地淹水、河川氾濫等各種嚴重災害。氣象廳形容「保命已經迫在眉睫」，提醒當地民眾務必注意山體滑坡、土石流等災害警戒，並建議民眾盡量趕在3日情況惡化前提早疏散避難。