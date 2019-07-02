喝到水樂園池水！花美男狂冒紅斑呼吸衰竭　「1年後換肺」瘦到剩骨頭

▲ 28歲的陳容宇術後變得骨瘦如柴。（圖／翻攝自Insight）

國際中心／綜合報導

許多人最愛在炎炎夏日到水上樂園放鬆消暑，但南韓一名男子卻因為不慎喝進樂園泳池池水後罹患肺病，最後不得不接受移植手術。現年28歲的陳容宇（진용우，音譯）從小熱愛運動，2017年6月26日期末考結束後和朋友一同前往京畿道一處水上樂園，沒想到肺臟因此損傷並接受手術，原先身材適中的他也變得骨瘦如柴。

根據韓媒INSIGHT，陳容宇當天和朋友玩得很開心。他在享受人造浪時不小心吞下幾口池水，但因為這是常有的事，便不以為意，以為這就是場再普通不過的水上樂園一日遊。隔天，陳容宇全身狂冒紅色斑點，還伴隨著高燒及喉嚨痛。他起初以為只是玩水時不小心著涼而染上小感冒，沒想到不久後更出現呼吸困難症狀，被診斷出罹患吸入性肺炎（aspiration pneumonia）。

他的父親說明，水上樂園池水中的化學物質隨著支氣管進入，造成陳容宇的支氣管及肺部燒燙傷，受到損傷的部位出現發炎反應，最終形成肺炎。根據診斷書，陳容宇去過水上樂園後不到一個月就變成罹患急性肺源性心臟病、急性呼吸窘迫症候群、急性呼吸衰竭、化學性肺炎、吸入性肺炎、肋膜積水、氣胸等多重肺部疾病的患者。

陳容宇接下來長達3個月的時間內幾乎都在無意識的狀態下接受手術，醒來後身體狀況已經非常虛弱。他好不容易可以透過貫穿喉嚨的呼吸器呼吸，卻因為長時間的手術，瘦到幾乎只剩下骨頭。他提到，「就連背靠著東西坐著都困難到會讓我冒冷汗」，且至今仍必須往返醫院接受治療，不能掉以輕心。

陳容宇提到，身體狀況一夜之間變差讓他對自己長久以來規劃的未來感到茫然，「移植而來的肺臟的壽命比想像中來得短。」他也表示，「希望不會再有跟我一樣的受害者」，呼籲民眾玩水時一定要小心。

水上樂園業者則對此向INSIGHT表示，「每年都有3000萬人到水上樂園玩，其中可能會有一個人是特例。再加上當時並未獲報此事，很難確定其中的因果關係，為管理水質而使用的化學物質也都在法規範圍內。」