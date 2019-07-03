　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻外遇2年想分手　美髮師寄「蛋蛋照」挑釁人夫：你老婆很厲害

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿智（化名）指控髮型設計師阿仲（化名）與妻子有不正常的交往，兩人不僅多次一同出遊，LINE上也互稱為老公、老婆，對方甚至透過他人的臉書帳號傳送裸露照片給他，還有跳蛋等情趣用品的照片，根本就是在挑釁，實在忍無可忍才決定提告求償100萬元。不過，台中地院法官考量到雙方的財力差距，最後判阿仲應賠償人夫30萬元。

判決書中提到，阿智與妻子結婚後育有一對子女，今年1月他在另一半的手機裡發現一名暱稱為「老吳」的人，雙方對話親密，還互稱為老公、老婆，這才驚覺自己被戴綠帽，氣得向妻子攤牌，對方也坦承認錯，還抖出外遇對象是誰、交往時間約2年。

▲▼房,床（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿智認為美髮師阿仲與妻子發生婚外情，兩人還有過性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

阿智冷靜下來之後再與妻子深入溝通，最後決定共同修復感情，結束這段婚外情，沒想到阿仲得知即將「被分手」，竟然屢次糾纏，還透過臉書、LINE、微信等通訊軟體傳送照片、訊息挑釁，破壞他與家人的生活，精神上也承受極大的痛苦，因此決定提告求償100萬元的精神慰撫金。

但被指控為小王的阿仲辯稱，他與這位人妻只是單純的髮型設計師與顧客的關係，沒有任何不正常的互動，更沒有傳送任何挑釁的訊息或不雅照，加上阿智也無法證明兩人有同居、性關係等行為，怎麼能憑來源不明的片段對話就說他有錯。

▲▼理髮店,美髮店,美容美髮,染髮,剪髮,燙髮,沙龍。（圖／示意圖／pixabay）

▲阿仲否認與人妻有染，辯稱雙方只是單純的髮型設計師與顧客關係。

不過，台中地院法官調查發現，阿仲曾與人妻一同出遊，還在車內自拍並把手伸進女方的上衣內，兩人的LINE對話也的確會互稱老公、老婆，微信上也有「最後我想跟妳說我愛妳」、「我不想破壞妳的家庭」、「妳的跳蛋也在裡面喔！可以跟吳先生好好玩」等對話紀錄，甚至還用臉書傳送女方裸露胸部或僅穿內衣的不雅照給阿智，並留下「你老婆很厲害喔！明天她的衣服、鞋子還有一些用品會寄到你家」等挑釁訊息。

法官認為，綜合上述證據，勘認阿仲與人妻之間有過逾越婚姻誠實義務的不正當交往行為，且有多次通姦行為，依照一般的社會通念，這確實已經侵害到阿智的權利，考量到雙方的財力差距，最後判他應賠償30萬元較為適當。

ET快訊
中職／震撼彈！桃猿5年奪4冠　傳出將易主
初選民調輸了就是「衝康」？韓國瑜：若不公正大家會無法接受
花8年整成范冰冰　她婚後發現「老公是Gay」…小三偷情照曝光

關鍵字：外遇,台中地院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆凌晨大雨！武崙溪暴漲差1米淹過路面　基金三路、武聖街淹水

再揭韓國瑜政治獻金數字謎團　黃光芹：兩位目擊證人之一是輔選大將

「誰打過0204？」網友淚推童年慘事　國中表弟一打電話費2萬

簽藥簿夾85元菸送收容人解癮　台中看守所管理員記過調職再賠25萬

騙治病強摸人妻下體　渣男「代付2000萬撤裸照」逼嘿咻20次抵債

新北社工盜領癌末婦112萬買遊戲點數　過世前一天還在領

躲電梯口對同居女友潑酸毀容嗆殺人　恐怖情人判刑定讞

破壞運勢！早上才拜過的百年祖墳下午被建商挖空！家人突然休克死亡

送朋友到大甲火車站遇暴徒　男右手護身「瞬間噴血」才知被砍

花蓮女馬桶上產子！拖「血臍帶」搭電梯下樓　虛弱呼救：姊姊救我…

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

躲電梯口對同居女友潑酸毀容嗆殺人　恐怖情人判刑定讞

破壞運勢！早上才拜過的百年祖墳下午被建商挖空！家人突然休克死亡

送朋友到大甲火車站遇暴徒　男右手護身「瞬間噴血」才知被砍

花蓮女馬桶上產子！拖「血臍帶」搭電梯下樓　虛弱呼救：姊姊救我…

汽車自撞圍牆駕駛癱坐　火煙直竄2重機騎士驚險合力救人

台南碰瓷哥飛撲「躺2秒自己翻身」　屍變式狂追機車嚇傻駕駛

新北暴雨險成災！汐止道路成小河　人孔蓋一秒變噴泉

人妻外遇2年想分手　美髮師寄「蛋蛋照」挑釁人夫：你老婆很厲害

「餓死2歲童」後又懷孕！酒店小媽媽陷四角戀　荒誕揪情敵3P挽變心男友

自強號凌晨撞人停駛！2正妹慌等1小時「決定互助」…手持行李跳車逃

雷納德測試湖人快艇能否保密　舅舅稱暴龍已取得「可愛」信任

躲電梯口對同居女友潑酸毀容嗆殺人　恐怖情人判刑定讞

台中減生煤用量衝擊供電？經長沈榮津：要考慮備轉容量率的合理性

長榮：400位已取回三寶、7月11日後運能到7成！工會打臉還有2100份

破壞運勢！早上才拜過的百年祖墳下午被建商挖空！家人突然休克死亡

白目男跟蹤還「偷踹」　棕熊下秒怒吼狠咬…網嘆：新品種的白痴

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

獨獻台灣　獨特13年酒液

送朋友到大甲火車站遇暴徒　男右手護身「瞬間噴血」才知被砍

萌到爆！台鐵全新彩繪列車「滿車都是Hello Kitty」　外觀內裝搶先看

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

社會熱門新聞

自強號撞人停駛！2女慌等1小時..

婦領10萬返回控：妳偷錢！　正..

外流福利人夫喊+1　iPhon..

雙親遭酒駕撞上　西園國小替3姊..

花蓮女紙袋棄嬰！下體滴血電梯內..

林森酒店小媽媽「餓死2歲童」　..

汐止暴雨釀積水　人孔蓋變噴泉

性侵女友兩女兒　退休警偷拍姐妹..

爛飛官毆岳父　照領60萬獎金

木馬入侵政府電腦　59萬人個資..

「以身試法」失敗　脫口秀罵人無..

警欲解救比特犬　反遭咬傷大腿

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤..

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

更多熱門

相關新聞

誤把膿瘍當癌症　男子陰莖白白被切除提告敗訴

方姓男子2013年間因陰莖疼痛求助歐姓泌尿科名醫，名醫懷疑是陰莖癌，在病理報告未出來前即切除陰莖，事後得知只是膿瘍，方某氣憤不已提告，台中地方法院參考第三方鑑定認為處置符合醫療常規，判處名醫免賠，方某一、二訴都敗訴，可再上訴。

狗放椅子上「不知羞恥」2男早餐店爆衝突

他遭路檢嗆警「脫褲給你含」　法官判無罪

台中消防員酒後失態　竟辱罵警

社工被誤認小三　精障婦持刀追砍

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

完全沒心機3種星座朋友

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被騙2億

即／白宮召回副總統　專機空中折返

即／氣象局23：30發布6縣市大雨特報

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

4歲兒撞頭命危　夫婦沿路拜求神惹鼻酸

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面