人妻外遇2年想分手　美髮師寄「蛋蛋照」挑釁人夫：你老婆很厲害

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿智（化名）指控髮型設計師阿仲（化名）與妻子有不正常的交往，兩人不僅多次一同出遊，LINE上也互稱為老公、老婆，對方甚至透過他人的臉書帳號傳送裸露照片給他，還有跳蛋等情趣用品的照片，根本就是在挑釁，實在忍無可忍才決定提告求償100萬元。不過，台中地院法官考量到雙方的財力差距，最後判阿仲應賠償人夫30萬元。

判決書中提到，阿智與妻子結婚後育有一對子女，今年1月他在另一半的手機裡發現一名暱稱為「老吳」的人，雙方對話親密，還互稱為老公、老婆，這才驚覺自己被戴綠帽，氣得向妻子攤牌，對方也坦承認錯，還抖出外遇對象是誰、交往時間約2年。

▲阿智認為美髮師阿仲與妻子發生婚外情，兩人還有過性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

阿智冷靜下來之後再與妻子深入溝通，最後決定共同修復感情，結束這段婚外情，沒想到阿仲得知即將「被分手」，竟然屢次糾纏，還透過臉書、LINE、微信等通訊軟體傳送照片、訊息挑釁，破壞他與家人的生活，精神上也承受極大的痛苦，因此決定提告求償100萬元的精神慰撫金。

但被指控為小王的阿仲辯稱，他與這位人妻只是單純的髮型設計師與顧客的關係，沒有任何不正常的互動，更沒有傳送任何挑釁的訊息或不雅照，加上阿智也無法證明兩人有同居、性關係等行為，怎麼能憑來源不明的片段對話就說他有錯。

▲阿仲否認與人妻有染，辯稱雙方只是單純的髮型設計師與顧客關係。

不過，台中地院法官調查發現，阿仲曾與人妻一同出遊，還在車內自拍並把手伸進女方的上衣內，兩人的LINE對話也的確會互稱老公、老婆，微信上也有「最後我想跟妳說我愛妳」、「我不想破壞妳的家庭」、「妳的跳蛋也在裡面喔！可以跟吳先生好好玩」等對話紀錄，甚至還用臉書傳送女方裸露胸部或僅穿內衣的不雅照給阿智，並留下「你老婆很厲害喔！明天她的衣服、鞋子還有一些用品會寄到你家」等挑釁訊息。

法官認為，綜合上述證據，勘認阿仲與人妻之間有過逾越婚姻誠實義務的不正當交往行為，且有多次通姦行為，依照一般的社會通念，這確實已經侵害到阿智的權利，考量到雙方的財力差距，最後判他應賠償30萬元較為適當。