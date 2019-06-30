他遭路檢嗆「脫褲給你...」　法官打臉警「錯誤法律觀念」判無罪

▲警方在酒駕路檢要求配合開後車廂，遭法官打臉「錯誤法律觀念」。圖為示意圖。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

警察法律常識有待加強！黃姓男子曾因毒品案成治安顧慮人口，開車遇上警方酒駕路檢點，要求他「配合」打開後車箱，黃男反要求警方拿出「搜索票」。雙方僵持不下，黃男氣不過嗆「不然褲子脫下來給你含嗎？」遭依妨害公務罪嫌送辦。台中地院認為，警方用錯誤法律觀念要求配合搜索，有嚴重瑕疵，黃男怒嗆縱有侮辱，但警方並非「依法」執行職務，判黃男無罪。

判決書指出，太平警分局廖姓所長2019年2月某日率2名同仁設酒駕路檢點，剛好黃姓男子開車要去醫院看姪子被警方攔下。員警確認黃男身分，發現他多年前因毒品案，成了毒品治安顧慮人口，立刻要求他下車，並「配合」打開後車廂。

黃男顯然具備相關法律常識，回警方說，他沒有酒駕，沒有犯法，為何要配合打開，拿搜索票來就配合，員警則回他「我們就是依警察職權施行路檢」、「這不用搜索票」、「路檢那會需要搜索票」等語，雙方你一句，我一句，黃男也拿起手機反錄影，他因為氣不過，嗆說「不然我脫開給你含（指生殖器）嗎？」，遭警方依妨害公務罪嫌移送法辦。

法官當庭勘驗警方提供的蒐證光碟，認為警方執行酒駕路檢勤務，只能針對黃的身體或交通工具進行「目視搜尋。若要進一步開啟黃汽車的後車廂，都屬搜索，需符合刑事訴訟法規定。然而警方卻認為酒駕可要求受檢人打開後車廂，以目視檢查，顯然對於執勤時的法律知識、應遵守的法定要件，甚為輕忽。

法官認為，黃男已明確拒絕警員打開後車廂要求，警方卻一再以錯誤法律知識，要求黃配合，「執勤有嚴重瑕疵」。黃男因氣不過，雖講出侮辱警察言語，但難認警方「依法」執行職務，與妨害公務罪構成要件不符，因此判黃無罪。全案可上訴。

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