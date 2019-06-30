台中消防員「親人過世+結婚」壓力大　竟酒後失控辱警「X你娘」

▲台中莊姓消防隊員酒後失態辱罵員警「X你娘」，台中地院判其拘役55天。（示意圖，與本案無關／免費圖庫pexels）



記者陳玉／台中報導

台中莊姓消防隊員於今年3月底與陳姓女友相約西屯區KTV內飲酒，未料酒後2人發口角衝突，店家聽聞吵鬧聲報警，未料莊因酒醉情緒失控，直接對警辱罵「X你娘」、「看X小」等語，更張嘴啃咬、撞擊員警；全案依妨害公務送辦，台中地院考量莊是因親屬亡故，酒醉後一時失控所為，其犯後態度尚可，判莊拘役55天，可易科罰金。

判決書指出，莊男分發到台中消防局任職不久，莊因今年有親人過世，加上與陳姓女友論及婚嫁累積不少壓力，今年3月底與女友一同到西屯區某KTV飲酒歡唱，但莊酒後情緒不穩與女友發生口角衝突，店家聽見包廂內吵鬧聲報警，莊見警到場時竟辱罵「X你娘」、「看X小」及「你他X的X你娘」等語，更張嘴啃咬、撞擊員警，依妨害公務送辦。

台中地院審酌，莊是從事消防工作的公務員，則其對依法執行職務之員警，更當知應相互尊重，避免脫序行為，竟仍於員警依法執行職務時，做出犯行，危害國家公權力的執行，但念在莊因親屬亡故後，才會在KTV內酒醉失態，加上其犯後態度尚可，判其拘役55天，可易科罰金。

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