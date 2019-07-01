把狗放椅子上「不知羞恥」 　2男早餐店爆衝突！判決結果出爐

▲示意圖，飼主把狗放在早餐店椅子上，引起另外一名客人不滿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

台中市張姓男子帶狗到早餐店，還讓狗待在椅子上，讓也來吃早餐的黃姓男子「注意很久了」，甚至連說3次「是我的話，就知道羞恥。」張男氣得在黃男要離開時阻擋去路，因而發生肢體衝突，事後控告黃男公然侮辱和傷害；台中地院法官認為，黃男言論批評是針對用餐衛生，屬於言論自由保障範圍，不構成公然侮辱，且傷害罪的證據不足，判黃男無罪釋放。

判決書指出，張男指控，黃男2018年5月8日上午到早餐店用餐，看到他牽狗走進店裡，還把狗放在椅子上，就嗆「注意你很久，你的狗都坐在椅子上不衛生，你是讀書人，不知羞恥、不知羞恥、不知羞恥。」張男說，之後要離開早餐店，還被黃男猛抓住右肩造成挫傷。

▲張男一狀告上台中地院。（圖／資料照）

黃男出庭時表示，他當天正在用餐，看到張男把狗放在椅子上，當時是夏天，早餐店的電風扇會把狗毛吹得到處飛，不衛生而且會有味道，所以要張男把狗放在地上，但連講3次對方都不理會，才會脫口說出「如果是我的話，我就知道羞恥」。他說，吃完早餐準備離開時，被已經在門口等的張男擋住去路，還聽到對方飆罵三字經，雖然用手推了張男胸部一下，但沒有傷害對方。

台中地院法官認為，黃的言論是針對張把犬隻放在椅子上不衛生，影響到店內其他消費者，因為具有事實基礎，屬於憲法保障的言論自由範疇，並不構成公然侮辱。法官指出，2人在早餐店的確有輕微肢體接觸，但難判斷黃男有傷害張男的意圖，也不能證明黃男造成張男受傷，因此判黃無罪，全案可上訴。