　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

把狗放椅子上「不知羞恥」 　2男早餐店爆衝突！判決結果出爐

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲狗狗,汪星人,睡覺,狐狸睡姿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，飼主把狗放在早餐店椅子上，引起另外一名客人不滿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

台中市張姓男子帶狗到早餐店，還讓狗待在椅子上，讓也來吃早餐的黃姓男子「注意很久了」，甚至連說3次「是我的話，就知道羞恥。」張男氣得在黃男要離開時阻擋去路，因而發生肢體衝突，事後控告黃男公然侮辱和傷害；台中地院法官認為，黃男言論批評是針對用餐衛生，屬於言論自由保障範圍，不構成公然侮辱，且傷害罪的證據不足，判黃男無罪釋放。

判決書指出，張男指控，黃男2018年5月8日上午到早餐店用餐，看到他牽狗走進店裡，還把狗放在椅子上，就嗆「注意你很久，你的狗都坐在椅子上不衛生，你是讀書人，不知羞恥、不知羞恥、不知羞恥。」張男說，之後要離開早餐店，還被黃男猛抓住右肩造成挫傷。

▲▼台中地方法院，台中地院。（圖／資料照）

▲張男一狀告上台中地院。（圖／資料照）

黃男出庭時表示，他當天正在用餐，看到張男把狗放在椅子上，當時是夏天，早餐店的電風扇會把狗毛吹得到處飛，不衛生而且會有味道，所以要張男把狗放在地上，但連講3次對方都不理會，才會脫口說出「如果是我的話，我就知道羞恥」。他說，吃完早餐準備離開時，被已經在門口等的張男擋住去路，還聽到對方飆罵三字經，雖然用手推了張男胸部一下，但沒有傷害對方。

台中地院法官認為，黃的言論是針對張把犬隻放在椅子上不衛生，影響到店內其他消費者，因為具有事實基礎，屬於憲法保障的言論自由範疇，並不構成公然侮辱。法官指出，2人在早餐店的確有輕微肢體接觸，但難判斷黃男有傷害張男的意圖，也不能證明黃男造成張男受傷，因此判黃無罪，全案可上訴。

ET快訊
Selina背對鏡頭「眼神超自責」…金曲漏網畫面曝光
25歲妹染菜花「3人超激鬥」全中鏢！荒謬劇情曝光　醫驚：好多
萬華老伯伯超商買麵包　竟被店長過肩摔「當場斷牙」

關鍵字：台中地院,早餐店,

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

趁女侍彎腰整理桌面鑽衣捏胸　男客「一店兩吃」掰：是給小費

帶13歲女友開房　他懷疑對方劈腿「逼簽15萬本票」：介紹妳去酒店上班

把狗放椅子上「不知羞恥」 　2男早餐店爆衝突！判決結果出爐

持玩具槍闖移工宿舍問「有沒有錢」　傻男得手800元被判3年7月

下藥性侵女總裁嗆「不服從別想活著出去」　直銷男掰：DNA她放的

五股越籍移工多處刀傷倒血泊　警帶回5目擊者循線追緝中

汐止惡煞持鋁棒夜闖巷弄叫囂　44快打警即時攔阻逮24人

快訊／西門町獅子林大樓大火　警消出動上百人救火

萬華老伯伯超商買麵包　竟被店長過肩摔「當場斷牙」

臉書驚見「最強國中生外流」福利放送！人夫衝動求+1　新iPhone慘成肉票

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu QR Code直接印身上　艾怡良一掃就get「不會失真」

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

【這就是街舞2】EP7 Battle燃炸開打! 吳建豪打石膏上陣 千璽MJ上身全場嗨 四隊長揪心淘汰愛將｜羅志祥 易烊千璽 韓庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

S.H.E三葉草上唱《十七》　《美麗新世界》一開口...合體就是感動

趁女侍彎腰整理桌面鑽衣捏胸　男客「一店兩吃」掰：是給小費

帶13歲女友開房　他懷疑對方劈腿「逼簽15萬本票」：介紹妳去酒店上班

把狗放椅子上「不知羞恥」 　2男早餐店爆衝突！判決結果出爐

持玩具槍闖移工宿舍問「有沒有錢」　傻男得手800元被判3年7月

下藥性侵女總裁嗆「不服從別想活著出去」　直銷男掰：DNA她放的

五股越籍移工多處刀傷倒血泊　警帶回5目擊者循線追緝中

汐止惡煞持鋁棒夜闖巷弄叫囂　44快打警即時攔阻逮24人

快訊／西門町獅子林大樓大火　警消出動上百人救火

萬華老伯伯超商買麵包　竟被店長過肩摔「當場斷牙」

臉書驚見「最強國中生外流」福利放送！人夫衝動求+1　新iPhone慘成肉票

趁女侍彎腰整理桌面鑽衣捏胸　男客「一店兩吃」掰：是給小費

暑假出國玩！一銀推外幣減分優惠　換30萬日圓省碗拉麵錢

川習會G20利多激勵　大立光開盤漲停、台積電填息9成　

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

「吳敦義募100萬碗魯肉飯」黃光芹引目擊口述...　邀韓國瑜一起上法庭

林子偉傷後首次守游擊守好守滿有雙殺　6打數敲1安

升遷加薪樣樣來！12生肖「七月運勢」曝：馬、狗、龍事業超旺

《玩具總動員4》聯名拍立得登場　超萌新角色藏在背後

吳景欽／【法官法修正】職務法庭的外部委員真的夠外部嗎

暴龍追求雷納德最大競爭者是湖人　已經不是快艇

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhon..

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

下藥性侵女總裁　惡男：DNA她..

即／西門獅子林火警　上百人支援..

人妻謊報兒被偷抱　攤商爆料內幕

他分屍日女大生關28年　家屬拒..

老鼠藥毒死二女兒　狠母不想再養..

汐止警即時阻衝突　逮24名滋事..

狗放椅子上「不知羞恥」2男早餐..

靈異探險直播　衣櫥竟自己動2次

買彩券抽中賓士　「這原因」被取..

即／高雄路面塌陷　議員重批「市..

移工遭砍倒血泊　警帶5人釐清中

帶13歲女友開房　他懷疑對方劈..

更多熱門

相關新聞

毛鬧鐘哀怨光波逼奴才起床：放飯啦

「時間到了！奴才該起床啦～」米克斯「阿福」和法鬥「牛牛」闖進房間，見馬麻還在賴床，一隻直接跳到床上，一隻慢慢逼近，用哀怨眼神提醒主人「該放飯了！」馬麻林維琪被4隻眼睛盯到無處可躲，笑說「根本是準時毛鬧鐘。」

他遭路檢嗆警「脫褲給你含」　法官判無罪

熱浪來襲！汪在沸騰車裡叫不出聲

台中消防員酒後失態　竟辱罵警

才開炸雞　4「壯背影」衝來緊盯

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

林俊傑終於回LULU訊息了！去年沒回信真相揭曉

25歲妹子染菜花…「3人激鬥」全中鏢！

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

長榮空服嗆酸民：你在機上什麼都要也很貪心

Albee范乙霏隔1年回《玩很大》！

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

全美善、金柱赫身亡2點巧合！韓網嚇壞：跟宋宋有關

桃園三寶八字硬　停車騎上祖墳

宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和很久了

帶毛孩回診巧遇重量級綜藝天王！

老伯超商買麵包　竟被店長過肩摔

KD宣布頂薪轉戰籃網聯手厄文

《不能是朋友》雙劈毀三觀！真實到看上癮

網友諷韓國瑜「自製人頭塞子」

罷韓連署書將達3萬份　預告包圍市府

更多

最夯影音

更多

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

郭雪芙醉後捧臉殺：我討厭你！　劉以豪公主抱上床「我喜歡你！」

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

神模仿「陳3妮」、致敬蕭敬騰　Lulu主持金曲5大亮點

G20唯一共識！伊凡卡飄仙氣走過　各領袖看呆...川普嘴角上揚超驕傲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面