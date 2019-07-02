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社會 社會焦點 保障人權

新北社工盜領癌末婦112萬買遊戲點數　過世前一天還在領

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記者黃翊婷／新北報導

新北市政府社會局陳姓社工去年12月間接下罹患癌症末期的張姓老婦個案，卻以幫忙代繳護理之家費用為理由，趁著保管提款卡的期間盜領112萬2000元，並把錢用來購買遊戲點數等私人支出，直到婦人病逝前一天都還在盜領。新北市地檢署認為陳男的行為破壞了一般大眾對社工的信賴，1日依侵占罪將他起訴。

▲老人,輪椅,拐杖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲張婦罹患結腸癌末期，無法自理生活。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

檢方調查，陳男主要負責承辦板橋區的獨居老人、兒少以及身心障礙個案，去年12月間接下張婦的案子，對方不僅有中度身心障礙，還罹患糖尿病、高血壓以及結腸癌末期，生活無法自理也沒有親人照料，他卻心生貪念，趁著前往護理之家安置時，以代繳費用為由，取得老婦的提款卡和密碼。

陳男拿到提款卡之後，先支付張婦的照護費用，接著再自行到銀行提領，得手的112萬2000元全部拿來購買遊戲點數或是私人支出；銀行方面發現異狀後，曾派員前往社會局詢問，他為了掩蓋犯罪事實，謊稱張婦其實有一名姪子，還一人分飾兩角，以姪子的名義打電話到銀行，自稱是依照張婦的指示領錢，兩人相約在板橋火車站交付現金。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳男趁著幫張婦保管提款卡的機會，前後一共盜領16次，總計得手112萬2000元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

不過，檢方調閱護理之家的紀錄，發現張婦入住之後只有外出過一次。陳男發現事情再也瞞不住了，這才坦承盜領多達16次，願意將錢全數歸還，並與老婦的家屬調解。

由於陳男直到張婦過世前一天都還在盜領，檢方認為，他利用職務之便，奪走無助老婦的救命錢，這樣的行為已經影響到民眾對社工人員的信賴，1日依侵占罪將他起訴。而新北市社會局表示，陳男擔任社工大約2年，盜領一事露餡後大家都覺得不可置信，今年5月已經將他解聘，未來會再加強落實教育訓練，以免再次發生類似的事件。

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關鍵字：新北地檢署,侵占罪,社工

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