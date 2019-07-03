基隆凌晨大雨！武崙溪暴漲差1米淹過路面　基金三路、武聖街淹水

▲基金三路淹水，車輛經過濺起的水花蓋過半個輪胎。（圖／翻攝自Facebook／基隆人大小事，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

中央氣象局今日（3日）清晨6時05分針對台南市、高雄市、台東縣以及屏東縣發布豪、大雨特報，但北部一早也是風雨交加。不少網友在臉書社團「基隆人大小事」、「基隆人」PO出照片回報淹水災情，包含基金三路、武聖街路面積水，部分路段淹到根本看不清楚路面標線，武崙溪也出現暴漲的情況，一度只差一公尺就淹過路面。

不過，目前武崙溪的水位已經慢慢消退，相關單位仍會加強巡查，避免大雨釀災，同時也不忘呼籲民眾今日外出還是要小心自身安全。

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▼武崙溪受到大雨影響，3日凌晨一度只差一公尺就淹過路面。

▼武聖街路面積水情況。

至於今日（3日）白天天氣狀況如何，中央氣象局氣象局預報員陳伊秀表示，今日持續受到低壓帶影響，各地整天水氣多，都有大雨或豪雨發生機率，北部要留意午後雷陣雨；今起至下週二（9日）陸續受低壓帶和西南風影響，中南部及東南部易有大雨或局部豪雨發生，其他地區則以午後雷陣雨為主。

陳伊秀進一步解釋，今日和週四受低壓帶影響，週五起至下週二則是受到西南風影響，屆時不是像低壓帶影響的這1、2天降雨時間這麼長，而是改以午後雷陣雨為主，但中南部在午後的其他時間也會下雨，全台天氣至少要等到下週三才會比較回穩。

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