簽藥簿夾85元菸送收容人解癮　台中看守所管理員記過調職再賠25萬

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子2013、2014年間在法務部矯正署台中看守所擔任戒護科管理員，某日陳姓收容人開口索討香菸解癮，他將自己價值85元的香菸送給對方，當作是安撫情緒的手段，沒想到後來卻觸犯貪污（汙）治罪條例，一審被判處2年6個月有期徒刑，他不滿上訴。台中高分院考量到黃男已被記過調職，改判處1年3個月，緩刑4年，同時還得支付公庫25萬元。

▲黃男將自己的香菸送給陳姓受刑人，結果自己因此吃上官司。（示意圖／123rf，與本案無關）

判決書中提到，黃男擔任戒護科管理員，主要職務是管理舍房、戒護收容人，還要保管及分給收容人的飲食、衣著、臥具以及生活用品等；而陳男先前因為毒品案件入獄，關押期間突然很想抽菸，於是開口向黃男討要香菸解癮。

雖然獄方規定收容人可以吸菸，但只能購買合作社販賣的品牌，不能由外界送入或是自行攜入。黃男當時為了安撫陳男的情緒，將自己的香菸用簽藥簿夾著，再透過舍房窗口交給對方；後來陳男得知同房的羅姓舍友即將轉執行，於是把香菸轉贈給羅男，沒想到後來看守所實施安全檢查，卻因為這一包不同品牌的香菸掀起風波。

▲黃男目前已從台中看守所調至花蓮看守所。（圖／翻攝自Google地圖）

黃男出庭時坦承，他確實違反勤務將香菸拿給陳男，但並沒有任何圖利犯行，況且事發當天是星期六，監所的福利社沒有營業，考量到需要「穩定囚情」，才會把自己價值85元的香菸遞出去，難認有任何主、客觀的犯意，欠缺「法敵對性」而有阻卻罪責之事由，充其量就是行政違規，不成立圖利罪。

不過，一審台中地院法官依法判處黃男2年6個月有期徒刑，他不滿上訴。二審台中高分院法官認為，黃男遞出自己的香菸，但並未向陳男收錢，偵查過程中也相當配合，事後則被記過一次、連兩年考績乙等，同時調職前往花蓮看守所，因此改判他1年3個月有期徒刑，並宣告緩刑4年，條件則是必須支付公庫25萬元，全案仍可上訴。

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