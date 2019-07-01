影／下面硬6個月疑罹癌切除「僅剩4.5cm」　男醒來確診僅膿瘍崩潰求償1500萬

記者鄧木卿／台中報導

方姓男子2013年間因陰莖疼痛求助歐姓泌尿科名醫，名醫懷疑是陰莖癌，在病理報告未出來前即切除陰莖，事後得知只是膿瘍，方某氣憤不已提告，台中地方法院參考第三方鑑定認為處置符合醫療常規，判處名醫免賠，方某一、二訴都敗訴，可再上訴。

▲男子被誤診罹癌，陰莖白白被切除，提告敗訴。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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台中地院判決書指出，方某在別家醫院診斷出陰莖有硬塊達6個月之久，經人介紹求診歐姓名醫，方某指出，名醫安排「核磁共振MRI」、「全身骨骼核子醫學掃瞄」、「抽血」及X光等檢查，但檢驗報告尚未出爐前，名醫就研判罹患陰莖癌，安排做膀胱鏡檢查與陰莖切片手術，數天後，上述檢驗報告出爐，並未發現罹癌或癌細胞轉移跡象，名醫卻不告訴他與妻子，就進行陰莖切片手術，把陰莖全部切除。

方某表示，事後病理檢驗確認只是罹患膿瘍，並無惡性組織，造成身心莫大損害，求償生活費用、減少勞動能力損失及精神慰撫金等891萬餘元，另外，侵害方妻配偶權部分，應賠償650萬元，合計1541萬餘元。

歐姓名醫答辯，他與放射科討論，方某有血尿症狀，認為罹患惡性腫瘤的機會很大，手術前一天，他向方某說明需做「部分陰莖切除手術」，建議先做膀胱鏡檢查與陰莖腫瘤切片，「但是如不可行，還是建議要做腫瘤及部分陰莖切除手術」，方某同意並簽署手術同意書。

名醫表示，手術之前，又告訴方某，如果不得已，還是要做「部分陰莖切除」，方某同意，手術過程中，他發現腫瘤界線不清楚，和尿道沾黏無法分離，如果只切除腫瘤，不切除陰莖，不可能將腫瘤完全切除，遂先中斷手術，與方妻討論，得到方妻同意後，他繼續手術並切除部分陰莖。

台中地院一審認為，依相關醫療文件，名醫手術前曾告訴方某夫妻，方某所言「未履行說明告知義務」，不足採信，另外，手術後方某陰莖仍有4.5公分，「並非全無長度」。

法院並委託林口長庚醫院鑑定，認為名醫已「善盡術前充分討論之責，該行為符合醫療專業」，另外，台中地檢署也曾委託衛生福利部醫事審議委員會鑑定，認為方某是「罕見病例」，名醫所為符合醫療常規」，判決名醫免賠，方某可再上訴。