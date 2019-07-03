館長115kg丟掉「70kg大男人」超輕鬆　大陸拳王練喻軒只有73kg

▲館長曾經把一個70公斤的大男人丟出去。（圖／翻攝自狂語台灣youtube）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢被大陸拳王練喻軒約戰單挑，網友分析體重115公斤的館長對上體重只有73公斤的練喻軒贏面非常大，因為在館長過去的影片當中，曾經把一個70公斤的大男人，輕而易舉的隨便丟出去。

有網友分析，格鬥場上差10公斤的體重就是非常巨大的差距，差到40公斤沒有懸念一定是壯的會贏，就算技巧差再多，館長只要保住要害，吃下第一波，近身以後就不用看下去了，練喻軒會直接被虐殺，應該可以看到電影裡那種直接抓起來扔到牆上的畫面。

請繼續往下閱讀...

▲館長體重115公斤，大陸拳王練喻軒體重73公斤。（圖／取自飆捍臉書／壁虎youtube）



還有網友在PTT八卦板發文分析，「說阿館會輸的會不會太搞笑了？量級的差距在格鬥場上非常的巨大，再怎麼說阿館年輕的時候在台灣無限量級裡找不到對手，量級差距就擺在那邊了，何況阿館本身格鬥技巧也不弱。」

網友更翻出館長在2019年1月拍攝的影片，館長找來體重70公斤的教練進行對抗示範，只見他當場把教練抬起來雙腳懸空，像是沒重量一樣輕輕鬆鬆把教練丟在牆上。

網友在推文中表示，「比無限制格鬥衝過去抱起來遊戲結束，量級差很多對抱技完完全全沒有任何抵抗力」、「世界上任何格鬥技巧都沒辦法克服量級差異，主要原因就是無法抵擋被抱起來壓下秒殺」、「差40公斤，除非鍛鍊程度差很多，或是打要害，沒啥贏的機會吧」。

館長面對練喻軒的挑戰，一開始開價1000萬美金的天價，但是隨後又降價到500萬台幣，等錢匯到館長戶頭，他就會找律師、媒體見證擬合約。館長說，「我只想要好好打一個比賽，我也這麼多年沒有打了，打贏打輸不重要，好玩就好」。