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大陸「拳擊冠軍」約戰館長　超嗆影片曝光：1回合還站著算你贏

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▲▼陸拳王下戰書 嗆館長：一回合還站著就算你贏。（圖／翻攝自練喻軒臉書）

▲大陸拳擊冠軍約戰館長，超嗆影片曝光：「1回合還站著算你贏。」（圖／翻攝自練喻軒臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢2017年才跟徐曉冬發生約戰風波，大陸現在又有一名拳擊、泰拳雙料冠軍練喻軒2日上傳影片對他下戰帖。練喻軒在影片說「陳之漢你跟蔡英文、郭台銘這些人做活動，我都不care，我只想知道，你陳之漢有沒有膽量跟我打一場」、「你只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，你就贏了。」

根據了解，練喻軒1日晚間在臉書上傳影片，畫面中可以看見他對著鏡頭講話，他跟網友們自我介紹說，「我是中國大陸最業餘、最差的，自由搏擊和拳擊的愛好者，但是我比較走運，我獲得了這個WBC泰拳的鑽石金腰帶，WBC拳擊的亞洲金腰帶。」

▲▼陸拳王下戰書 嗆館長：一回合還站著就算你贏。（圖／翻攝自練喻軒臉書）

▲練喻軒在臉書上傳「約戰」影片，還說「只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，館長就贏了」。（圖／翻攝自練喻軒臉書）

接著他話鋒一轉說「聽說呢，台灣有一個網紅館長叫什麼陳之漢，我很奇怪的是你這個爛水平，你怎麼好意思出來開館騙人」、「今天跟蔡英文、明天跟郭台銘這些人一起做活動，我都不care這些東西，你說什麼我也管不到，我就想知道你有沒有膽量跟我打一場」。

畫面可以看見，練喻軒講出「跟我打一場」的時候，還舉起食指指向自己的胸口，看起來對自己的實力非常有信心。他說，「我體重比你輕，而且我不在乎你有沒有資格」、「不用說什麼你贏不贏這麼浮誇的話，你只要1回合、3分鐘內沒被擊倒，你就贏了。」

▲▼陸拳王下戰書 嗆館長：一回合還站著就算你贏。（圖／翻攝自練喻軒臉書）

▲▼陸拳王下戰書 嗆館長：一回合還站著就算你贏。（圖／翻攝自練喻軒臉書）

▲練喻軒不斷在臉書發文下戰帖。（圖／翻攝自練喻軒臉書）

對此，館長2日深夜也在臉書回應說：「一千萬美金可以打，可派代表來簽約款要先付款，我一年可以賺超過一千萬美金營業額，要我放棄執掌企業的時間去練習，那麼你要給我相對的條件」、「連我辦的比賽都不敢來，你還敢講話拳擊金腰帶？你知道格鬥跟拳擊，是天跟地的差別嗎。」但館長沒多久就將文章刪除了。

此外，練喻軒後來又在臉書發文，而他這次說「我是否要感謝館長要給我這個年輕人買機票，哈哈」、「這樣吧，你辦的那種比賽沒意義，我叫人投資就在台灣搞一場怎樣」、「你對我，然後你派其他選手對戰我這邊選手，費用公平就好，你3分鐘內不被KO，連我的出場費你都拿走如何」、「你放心，這個數字你的格鬥水平這輩子沒人會給你。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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