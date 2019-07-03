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香港「因自由而特別」　英國：中英聯合聲明非歷史文件

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▲▼ 七一遊行,反送中,香港,香港立法會。（圖／路透社）

▲香港七一遊行，示威者進入立法會抗爭。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

香港回歸中國治理22週年當天，香港民眾7月1日發起示威衝入立法會，抗議政府修訂逃犯條例，再度引起國際社會關注。對於中方主張《中英聯合聲明》已是歷史文件，不再具有現實意義的說法，英國2日予以駁斥。英方表示，香港之所以特別，正是因為其享有自由。

正在角逐首相大位的英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）2日表示，英國絕對不會對香港的自由妥協，並提醒中國，鎮壓不可能解決香港危機。杭特說，「我們可以明確表示，我們支持香港人民捍衛1997年移交時雙方所同意的自由。」

杭特說，英國希望中國政府理解，香港之所以特別，正是因為其享有自由，如同《中英聯合聲明》所保證的一般。 他說，英國並不支持暴力示威，但能理解香港人對於自由被奪走的憂心。

職位相當於外交部副部長的英國外交部歐洲與美洲事務國務大臣鄧肯（Alan Duncan）2日則說，「中國政府聲稱聯合聲明已是歷史文件的說法，意味著聲明已經失效，所規定的英方相關權利與義務已經履行完畢，我們對此表示反對。」

他說，英國的明確看法是，1984年簽署的《中英聯合聲明》要求中國政府維護香港高度自治的權利和自由，而「我們呼籲中國政府這麼做」。

中國外交部發言人耿爽2日在例行記者會上則表示，「香港事務純屬中國內政。我們對有關國家粗暴干涉香港事務和中國內政表示強烈不滿和堅決反對。我們再次告誡有關國家謹言慎行。」

▼英國外交大臣杭特。（資料照／路透社）

▲英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透社）

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關鍵字：香港,逃犯條例,反送中,中英聯合聲明

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