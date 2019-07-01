英外相重申《中英聯合聲明》關注港抗爭　耿爽：擺正位置、停止干預

▲耿爽。（圖／翻攝大陸外交部官網）



大陸中心／綜合報導

英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）30日發聲明指出，英國會密切關注香港的「反送中」抗爭，並重申「中英聯合聲明」（Sino-British Joint Declaration）是具有法律約束力的條約，且至今仍然有效。對此，大陸外交部發言人耿爽1日認為，英方近期頻對香港事務「指手劃腳、橫加干涉」，對此表示強烈不滿及堅決反對，奉勸英方擺正位置，停止以任何方式干預香港事務。

耿爽在外交部例行記者會上強調，「隨著香港回歸祖國及過渡期工作的結束，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的權利和義務，都已全部履行完畢。」他進一步指出，中國在1997年7月1日恢復對香港行使主權，政府也依照憲法和基本法對香港實行管治，而英方對香港不存在所謂的「責任」。

「香港事務純屬中國內政，任何外國無權干預。」耿爽再批，「英方頻頻對香港事務『指手劃腳、橫加干涉』，我們對此表示強烈不滿和堅決反對，奉勸英方擺正位置，停止以任何方式干預香港事務，多做有利於香港繁榮穩定的事情，而不是相反的事。」

綜合媒體報導，在7月1日香港主權移交中國22週年的前夕，杭特發聲明稱，「近來在香港發生的抗爭，使得重申英國政府對《中英聯合聲明》的承諾堅定不移，更顯得重要。這是具有法律約束力的條約，且至今仍然有效，就像是30年前簽署並批准時一樣。」他最後強調，「我們將持續密切關注發生在香港的抗爭。」

▲英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）。（圖／路透社）