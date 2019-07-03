鹽酥雞老闆：吃這麼少！文組男「夾4樣100元」傻了　網曝預算…都n百起跳

▲原PO問「鹽酥雞，通常一次要買多少？」（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／綜合報導

鹽酥雞是台灣人氣小吃，香噴噴和酥脆口感，往往讓人想到就流口水。一名男網友貼文問卦，說他上次去買鹽酥雞，夾了4樣總共100元，沒想到老闆卻說，「少年人，夾多一點，吃這麼少長不大」，讓他忍不住喊，「他是想A我錢，還是100塊真的不多？」好奇問其他人，鹽酥雞通常一次要買多少。

這位男網友在PTT的Gossiping板上問卦，「鹽酥雞，通常一次要買多少？」文中表示，他上次去買鹽酥雞，夾了「薯條（20）+豆干（10）+甜不辣（20）+鹽酥雞（50）」，總共100元。結果老闆卻說，「少年人，夾多一點吃這麼少長不大」，讓他傻眼，「X！鹽酥雞夾100還不算多？他是想A我錢，還是100塊真的不多？我文組薪水低啊X！」

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▲鹽酥雞是台灣人氣美食。（示意圖／記者蔡玟君攝）

看到貼文後，許多人紛紛曝光自己買鹽酥雞的預算，「200起跳，200我還吃不飽」、「當晚餐吃到吐的話，300差不多」、「150是極限，200根本吃不完，太膩了」、「250真的吃不飽，宵夜夾個450真的很平常」、「宵夜200、正餐300、很餓500」、「看地方啊！我的話，台南150、中部200、台北大概300。」

其他網友則表示，「他嫌你夾太少」、「你人真好！如果是我，就叫他放下不買了」、「才100老闆都不想幫你炸XDD」、「有一次我只夾20魚排，被老闆罵最少要買30」、「都點這麼多，你們乾脆去吃到飽」、「浪費錢，自己買雞胸或者雞腿清蒸都比較營養」、「沒點百頁學人家吃什麼鹽酥雞。」

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