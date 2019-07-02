婦領10萬...半小時返回吼「妳偷錢」！正妹櫃員爆哭　眼尖主管：包包一疊

記者林姸君／採訪報導

到銀行領錢，回頭卻發現錢似乎少了，你會怎麼做？曾在銀行服務的王姓櫃員就分享，遇過明明在現場都已點清數目，沒想到婦人半個小時後回來咆嘯「少錢，妳拿走7000元」，當下只能無助痛哭；後來婦人送來水果禮盒道歉，是自己搞錯了，只是傷害已經造成。

▲正妹櫃員被控偷錢。（圖／記者林姸君翻攝，下同）



王姓櫃員表示，婦人臨櫃領了10萬元，有先跟她確定是否接到奇怪電話，確認不是詐騙集團後才放行讓婦人領錢，同時也當面點清，無誤後對方就離開了；結果30分鐘後，婦人回來氣憤地把錢就往臉上甩大罵，「妳一個女孩子這樣手腳不乾淨，拿我7000元，妳才是詐騙集團！」

此時主管出面幫忙解釋，但婦人還是越講越激動，幾乎整層樓都能聽到她在嘶吼「手腳不乾淨」；旁邊不知情等候的民眾也一直用「妳是小偷」的眼神猛盯，當下只能一直哭，然後默默開啟手機錄音功能。



主管：這都有監視器不可能啦，而且不是當面點清嗎？

婦：我是當面看到這女孩子點給我也確定，可是我不知道她之後又動了什麼手腳。

婦：女孩子這樣手腳不乾不淨，我回去不管怎麼點就是只有93張。

主管：你有沒有去其他地方，你想想看。

婦：不可能！我回家就直接坐在床上，想說要給人家貨款點點看，結果就是少。

婦：我知道錢拿出去就是要不回來，這是我的疏忽，我只是來說給她聽，一個女孩子這樣手腳不乾不淨，有沒有拿她心裡有數，我要講給她良心不安，看她晚上睡不睡得著。



王姓櫃員回想，後來主管在婦人的包包看到一疊摺起來的7000元，但婦人依舊主張那是郵局領的，只是話越講越小聲，一臉吃虧的走出銀行，邊走還邊跟旁邊民眾討拍「那個櫃員拿我的錢」。後來監視器調出來，拍得一清二楚，根本沒人拿走7000元。

▲婦人最後拿水果禮盒道歉。



▲正妹櫃員表示，希望大家在沒有證據前，都不應該錯怪他人。



王姓櫃員說，到了下午婦人打電話告訴其他櫃員錢已經找到了、致上12萬分的歉意，主管也要求婦人必須道歉，但傷害已經造成。婦人拿著水果禮盒，脫帽含淚鞠躬至少說了5次對不起，「對不起，我最近忙小兒子婚禮比較忙，一時心急，妳原諒我。」最後在半推半就下收下水果，接受道歉。

王姓櫃員指出，對一個銀行櫃員來說，被指控手腳不乾淨是很大的恥辱，經由這件事情之後，希望大家除了要學會自保，在沒有證據前不應該栽贓別人、含血噴人。

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