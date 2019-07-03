LIVE／國民黨政見會終極場　五人激戰對決國家財經議題

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選最後一場國政願景電視發表會將於7月3日晚間8點登場，主題為經濟、財政、能源與環境，5位參選人包括前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校校長張亞中、前鴻海董事長郭台銘，以及前新北市長朱立倫都將親自出席。《ETtoday新聞雲》將全程直播，網友與讀者可以直接在線上收看，掌握政見會最新的即時現況。

根據流程規劃，國政願景電視發表第一階段申論題，依序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，每人發言12分鐘；第二階段則是現場問答，主持人從4大議題中抽問兩題，每人每題回答3分鐘，發言順序第一題依序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜；第二題依序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

在這一場政見會結束之後，順利完成在民調前舉辦3場政見會的規劃。國民黨緊接著就將於7月8日至14日進行國民黨總統初選全民調，於7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過提名。

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

第三場政見會抽題：

經濟題

蔡英文總統就任以來，台灣面臨嚴重的缺水、缺電、缺工、缺地及缺人才等五缺問題，成為阻礙台灣投資的最大障礙，請問如果您當選中華民國總統，您要如何解決五缺問題，促進經濟發展？

財政題

蔡英文總統就任以來，財政紀律敗壞，政府債務升至歷史新高，預算執行不力，租稅制度不公，抗稅示威不斷，金融產業萎縮。請問如果您當選中華民國總統，如何維持財政穩健、租稅公平？

能源題

蔡英文總統就任以來，採取躁進的「非核家園」政策，藐視「以核養綠」公投結果。如果您當選中華民國總統，請問臺灣的能源政策如何才能永續發展？

環境題

各項數據都顯示空氣汙染已對國民健康造成嚴重威脅，每年有非常多人因空氣污染而喪命，如果您當選中華民國總統，要如何有效改善空氣污染問題？