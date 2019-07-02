誓言大破大立拼經濟　郭台銘新書：我不會做一個平庸的總統

▲郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘今天上午發表「從郭董到果凍」新書，宣示若當選一定會大破大力，「不做平庸的總統」；他還引述管理學大師彼得杜拉克的話提醒民眾，要當心如前蘇聯最高領導人史達林、德國前總理希特勒這類具超級魅力的政治領袖，最後恐為國家帶來致命殺傷力。

郭台銘在新書中表示，政治人物重要的不是領袖魅力，而是帶領大家邁進的方向是否正確；20世紀深具建設的成就，都是由「完全不具領袖魅力的人」所打造，像是前美國軍事家艾森豪、馬歇爾等都是講紀律、能力強，個性卻無趣之人。

郭台銘表示，他知道自己不是能馬上激起群眾熱情的人，但他會改變自己，學習與大家相處，讓自己全面接地氣、懂年輕人心聲，慢慢把標籤撕掉。郭說，「我也是一般人」會講錯話，他在修正、學習、蛻變。

郭台銘說，他有超強的意志力，懂經濟知道，更懂庶民內心的期盼，想過有尊嚴的好日子，想過能讓世界羨慕的好日，「出來參選，是想讓大家有不同的選擇，我不會去做一個平庸的總統，如果沒有把握大破大立，我也不會出來」。

郭台銘說，「過去我走向全球，現在我走向人民，我在每一雙眼睛裡，望見期盼，在握的每一雙手裡，感受到交付的重量，我想為台灣創造一個新時代，和大家攜手並進，一往直前」。