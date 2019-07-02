香港反送中衝立法會　國民黨：不支持「一國兩制」的立場堅定





▲香港「七一遊行」引發警民衝突。（圖／達志影像／美聯社）

政治中心／綜合報導

針對香港立法會在1日晚間被示威者攻占，引發警民衝突，國民黨2日表示，不認同港府以激烈手段處理群眾運動，呼籲雙方持續溝通化解對立，國民黨絕不支持一國兩制，立場清楚，比總統蔡英文的兩岸政策更具體清晰。

國民黨2日發聲明指出，過去數週香港民眾多次走上街頭，以和平方式行使集會和抗議的基本權利，期盼香港民眾能維持理性抗爭；國民黨亦不認同港府以激烈手段處理群眾運動，呼籲雙方應本於民主精神，持續溝通化解對立。

國民黨強調，中國大陸在香港實施的「一國兩制」實屬失敗，國民黨主席吳敦義日前即曾發表聲明強調，從「反送中運動」越演越烈可知，中國大陸對港、澳連實施所謂「一國兩制」都是虛言，並呼籲在「一中各表」的堅定基礎上，維護國家生存，確保兩岸和平穩定發展，才能永續享有安和樂利的生活。

國民黨表示，本黨絕不支持一國兩制，立場清楚，遠比蔡英文虛無飄渺的所謂「維持現狀」的兩岸政策，更為具體清晰，國民黨執政八年期間，以「一中各表」的「九二共識」作為維持兩岸和平發展的基礎，絕不是民進黨刻意混為一談的「一國兩制」，希望民進黨停止抹紅伎倆。

國民黨認為，民進黨關心香港人權，另一面卻限縮台灣的直接民權，強制修法沒收台灣人民的公投權利，這是莫大的諷刺，也期盼民進黨的關心香港民主人權，不是以自身的政治利益為最優先考量。

▼部分示威者攻占香港立法會。（圖／路透社）

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