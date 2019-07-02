新書首刷2萬冊　郭台銘：傳授45年成功心法和人生哲學

▲郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘新書《從郭董到果凍：相信郭台銘》2日發表，書中傳授他45年成功的心法和人生哲學，一上架即首刷2萬冊，預購期間更榮登博客來三大榜冠軍，郭台銘競選辦公室表示，此書的所有版稅將全數捐出做公益，協助青少年建構就業力。

郭台銘2日上午發表新書，並舉辦簽書會，現場一早就湧入逾百名的支持者，氣氛熱烈。郭台銘競選辦公室指出，新書一上架即首刷2萬冊，預購期間更登上博客來「週暢銷榜」、「新書榜」、「預購榜」冠軍。書中郭台銘強調，自已不是政治人，是做事的經濟人，並傳授他45年成功的心法和人生哲學。

郭台銘在新書發表會中表示，領導者重要的不僅是領袖魅力，而是帶領國家前進的方向是否正確。新書中也提到，郭台銘要用科技來帶領台灣轉型，他認為，唯有創新思維，才能引領下一個經濟的新動能，維持台灣在中、美之間的主體性，擺脫平庸式的成長。

▼郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。

「台灣擁有良好半導體研發實力和新創人才。」郭台銘以健康科技為例，將利用台灣堅實的大數據基底和醫療健康資源，共創產業鏈傲視華人圈，並從國際導入相關產業經驗，估計健康產業年產值可達數兆美元。

郭台銘競選辦公室表示，新書的所有版稅將全數捐予家扶基金會，協助青少年建構就業力，讓弱勢青年在畢業後就業前，能有足夠的社會資源為自己做準備，預計將有過1千8百名青少年受惠。