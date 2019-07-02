阿富汗是「恐怖分子的哈佛」　川普：若撤軍會留下強大情報員

▲川普多次暗示美軍可能從阿富汗撤軍。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）1日接受《福斯新聞》採訪表示，他希望美軍從阿富汗撤出，但若是美軍勢力消失了，阿富汗可能會成為培養恐怖分子來攻擊美國的基地。他補充，即使美軍真的撤軍，美方也會在阿富汗留下強大情報人員。

川普受訪時提到，要從阿富汗撤出9000名美軍，最大問題在於阿富汗是恐怖分子的實驗室，他稱之為「恐怖分子的哈佛大學」（Harvard of terrorists）。他與美軍官員談話，展現自己想要撤軍的心意；對方卻警告，直接在阿富汗對抗恐怖分子，會比在美國行動還有優勢。

一名軍官告訴川普，寧願在阿富汗攻擊恐怖分子，而不是先在美國本土實施。川普說，這是他永遠必須考慮的事情。

《路透社》報導，川普這段訪問於周末剪輯並在1日播出；就在他發表看法後，極端組織「塔利班」（Taliban）伊斯蘭武裝分子1日襲擊阿富汗首都喀布爾（Kabul），一枚汽車炸彈在國防部建築外面爆炸，造成起碼6死、105傷。

▲阿富汗首都喀布爾發生爆炸，傷者送往醫院治療。（圖／路透）



美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）1日與塔利班在卡達展開第7輪和平談判，旨在結束長達18年的戰爭；談判主要核心為塔利班要求外國軍隊撤離阿富汗，同時，美國則呼籲得保證阿富汗不會成為恐怖分子的基地。

2001年9月11日，美國紐約世貿大樓以及五角大廈遭遇恐怖攻擊，造成近3000人死亡，另外還有6000人以上受傷。美方隨後與阿富汗開戰，前總統歐巴馬2011年聲稱美軍已擊斃「基地」（Qaeda）組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）；賓拉登是911恐攻事件主謀。