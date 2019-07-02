iPhone再曝光渲染圖！「大正方形+3鏡頭」定案了…果粉見凸起物崩潰

▲2019年款iPhone外流，方形3鏡頭影片曝光。（圖／翻攝自Twitter／@BenGeskin）

科技中心／綜合報導

蘋果公司（Apple）秋季發表會越來越接近，外界也不斷討論2019年最新iPhone可能的樣子。知名爆料達人格斯金（Ben Geskin）近日公布2019年iPhone的機模和影片引起討論，而爆料網站「Slashleaks」1日也曝光詳細的渲染圖模組，只見雙方出示的畫面上，iPhone手機背面左上方都有著超大正方形外加3個相機鏡頭，完全大同小異，似乎定案了此次iPhone的樣貌。

綜合外電集結的消息，2019年最新iPhone預計延續2018年3款iPhone機型，推出5.8吋、6.5吋OLED螢幕新iPhone（繼任iPhone XS和iPhone XS Max）及6.1吋LCD螢幕新iPhone（繼任iPhone XR）。

透過釋出的照片和影片可見，新款仍會推出Max版iPhone，遭批評「醜爆」的正方形加上3個相機鏡頭，似乎已成定案，將會使用三鏡頭相機模組，比2018年的iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR多一顆鏡頭，而且明顯可見鏡頭嚴重凸起。

▲另一家爆料網站釋出2019年最新iPhone渲染圖模組，一樣有三鏡頭。（圖／翻攝自Slashleaks）

由於該曝光的影片解析度不清晰，暫時無法判斷新款iPhone採用的是lightning接頭或Type-C接頭。日前也有保護殼製造商Olixar曝光新款iPhone的渲染圖，同時公布鏡頭、靜音鍵等細節，包括靜音鍵改為圓形設計，以及開關方式改為上下移動，而非過去的前後移等。

不過畫面一出，果粉們紛紛崩潰留言：「無法相信這款是iPhone」、「超醜誰要買」、「這設計太可怕了」、「我寧可機身厚一點也不要厚相機」、「真的醜到爆」、「今年可以省下錢了」、「這要是真的我會跳槽」。