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協助極端組織！「美國塔利班」服刑17年獲釋　川普不開心

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▲▼美國男子林德（John Walker Lindh）又被稱為「美國塔利班」（American Taliban），入獄17後提早獲釋。（圖／達志影像／美聯社）

▲林德給予極端組織協助。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國38歲男子林德（John Walker Lindh）又被稱為「美國塔利班」（American Taliban），他曾加入極端組織，2001年在阿富汗被逮捕，入獄17年的他在本月23日出獄，條件則是必須受到嚴密監控，不得接觸任何恐怖分子，此外，他還要接受心理健康諮詢。

《紐約時報》報導，根據美國聯邦監獄管理局說法，林德被判處20年徒刑，如今他服刑約17年，在特定條件下得以在23日出獄。總統川普（Donald Trump）23日表示，他試圖阻止印第安納州（Indiana）的監獄釋放林德，卻沒有合法舉動可以採取。

川普說，對於釋放林德的舉動他並不滿意，然而，「國內最棒的律師」已告訴他無法阻止此事。曾宣稱並沒有放棄恐怖主義的林德，未來將密切受到監控，除非獲得批准，他禁止擁有能連接網路的設備，不得與任何極端分子通訊，此外他也無法取得護照，這意味他沒辦法出國。

林德的父母、律師以及檢察官都拒絕透露他未來的計畫，根據CNN報導，他將住在維吉尼亞州。監獄管理局也沒有提供相關資訊，理由是會反對一項保護隱私的政策。

林德2001年秋季在阿富汗時被逮捕，隔年回到美國。早在17歲時，他便離開位於加州的住處，前往葉門學習阿拉伯語，他2000年抵達巴基斯坦，隨後又到阿富汗替武裝恐怖組織「塔利班」提供協助。

美國刊物《外交政策》2017年援引「國家反恐中心」報告指出，林德當時仍持續宣揚恐怖主義，還撰寫與翻譯帶有暴力思想的文本。儘管林德2002年表示加入塔利班是種錯誤；近年來的評估卻顯示，他並沒有徹底放下極端主義的觀點。

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