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塔利班3度攻擊阿富汗軍事基地　釀43死15傷！和平談話今重啟

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▲▼阿富汗軍人在發生爆炸的霍斯特省軍營站崗。（圖／路透）

▲阿富汗安全部隊軍人。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

阿富汗西南部赫爾曼德省（Helmand province）的夏拉巴克軍事基地（Shorabak ）遭到民兵組織塔利班（Taliban）攻擊，至少有23名阿富汗安全部隊軍人喪生，15人受傷，塔利班則有20人死亡。這起攻擊發生在天亮之前，並持續了好幾個小時，塔利班事後宣稱犯案。

綜合外媒報導，塔利班在過去24小時內3度試圖攻擊夏拉巴克基地，發言人賈維德也（Ghafoor Ahmad Jawed）確認，共有23名士兵喪生。美國的部隊也在此處和阿富汗軍隊一起進行任務，但是位在另外一個單獨的區域內，塔利班沒有突破美軍所在地的圍牆，因此沒有受到波及。

美國協商代表和塔利班組織之間的和平談話正在卡達首都杜哈（Doha）進行，過去兩日為暫停狀態，將會在2日重啟，但於此同時，戰鬥仍持續發生。暫停談話期間，雙方仍在其他地點舉行小型會面，以彌補核心問題上的差異，例如美國撤軍，或是禁止國際恐怖組織使用阿富汗的土地等等。

塔利班談判小組發言人薩西（Sohail Shaheen）在1日提到，雙方之間的對話「有進展」，技術小組正在研擬有關部隊撤軍阿富汗的草案，以及承諾阿富汗的土地不能作為攻擊其他國家的基地，協議已經有推動，但還未完成。

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