范冰冰早晚保養大全！凍齡美貌全靠一件事維持20年

說到范冰冰，誰人不知范爺可是隨時隨地都能敷面膜的終極面膜控，不論是吃飯、睡覺、搭車或幫粉絲簽名都能邊敷著面膜！只要她分享愛用物就會造成搶購風潮的「帶貨女王」范冰冰，這次一口氣公開她的早上睡醒，晚上睡前的保養，還特地畫出海報，快點下載存起來！

范冰冰有個「被演藝事業耽誤的美妝博主」身分，大推近期她最愛用的護髮產品和精華油、精華水等保養品，到底是哪些東西可以讓用過大江南北各式美妝品的范爺也大讚「一定要分享」，快一起來看看！

其實呢，雖然范爺的步驟看起來好像很多很複雜，其實只是使用幾罐相同的產品，在不同的順序塗抹，早上醒來最重要的是清潔和保濕，而最後步驟就是乳液和防曬。在保養的過程中，為了加強肌膚保水度，會多加一片面膜，讓保養效果加倍，之後化妝也會更服貼。

晚上則是從卸妝清潔開始，徹底的卸掉彩妝和附著在臉上的油污髒垢，之後按照週期性的去角質，使用精油按摩臉部肌膚，配上美容儀器加強效果。針對肌膚小細節像是嘴唇、脖子、眼周部位，塗抹上局部性的保養品。不變的是晚上范爺也會敷上一片面膜，這麼一敷就是20年，根本凍齡阿！

不過在這麼多的步驟當中，一層層的保養品往臉上擦，或許不適合每一個人喔！范冰冰會這麼做的原因是她了解自己的膚質、膚況，知道自己是合什麼保養品，在怎麼樣的保養之下會最有效果。所以呢，每個人還是要先了解自己的皮膚，想想自己需要解決什麼樣的肌膚問題，然後再挑選適合自己的最重要喔！

露得清 細白修護面膜，15片，NT$999。

被范冰冰大推面膜就是露得清的美白面膜！面膜布很舒服又很貼臉型，敷完立刻就會覺得皮膚很水潤通透，持續用下去的美白效果是不錯的，「大概跟了我有十幾年了，也可能快二十年了。」范爺自招「雖然這個牌子不斷出新產品，什麼補水的啊，果凍款的啊，但我就只買它的深層美白或是美白淡斑面膜，而且真的是不斷回購！」

嬌蘭皇家蜂王乳平衡油，50ml，NT$5,300。

網上人氣也很高的嬌蘭皇家蜂王乳平衡油，她覺得這款用起來像水又像精華液，是質地很輕盈的護膚油，但同時又夠滋潤。每天早晚她都會取2管的份量來做臉部按摩，按摩後肌膚會發光，亮到有如水光肌的感覺，她也透露在肌膚容易敏感的春天，用了這瓶後敏感的發生率也降低了。

怡麗絲爾膠原晚安凍膜 ，105g，NT$900。

范冰冰經常在社群分享自己的保養妙招，被喻為最狂的美妝部落客，天天敷面膜，而在睡前也一定會使用晚安面膜來作最後一道保養程序，其中資生堂東京櫃怡麗絲爾是她的心頭好。膠原晚安凍膜的優異保養成分，藉由輕抹塗敷入睡的簡易保養單一步驟，在睡眠時刻補充肌膚流失的膠原蛋白。

從一早保養到晚上睡前，每一個步驟都省不了，難怪從《還珠格格》的金瑣到後來的武則天，根本沒什麼變阿！真的是應驗了一句經典名言：「天下沒有醜女人，只有懶女人阿」，如果儂編從現在起開始保養，能向范爺學習到50%的保養功力的話，儂編應該也可以凍齡在20歲（誤）。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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