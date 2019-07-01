看不到郭台銘「車尾燈」　館長陳之漢被電：他根本職業爬山者





▲郭台銘與館長爬象山。（圖／翻攝自飆悍臉書粉專）

政治中心／綜合報導

國民黨2020總統初選參選人郭台銘1日下午3時和網紅「館長」陳之漢一同爬台北駐名景點象山，在出發前接受媒體訪問時，他坦言自己擔心爬不過對方，但經過了1小時後，館長在臉書上PO文形容，郭台銘「根本職業爬山者」，從頭到尾沒停下來過。

郭台銘在爬山之前受訪表示，館長不愧是一個漢子，對方邀他做直播，「我說你跟我爬象山，我就跟你做直播」，沒想到館長很爽快就答應了。

郭台銘在出發前還說，「糟糕，他答應了，我現在擔心的是說，我爬不爬的過他，這是我最擔心的」，剛剛已和館長說過走慢一點，而館長則回答說，不行的話會把郭台銘扛上去。

在結束媒體訪問後，郭台銘便和館長一同展開爬象山之旅，大約過了大約1小時，館長在臉書上發文表示，「爬山完畢。郭董根本職業爬山者，被他電……」並且在留言處補充道，「他從頭到尾沒停下來，還他X的速度有夠快，問他怎麼那麼猛？他說一周爬三次」。

比館長還要早攻頂的郭台銘表示，「不能怪你，因為我常常來爬，一個禮拜兩次」，如果大家一個星期可以爬兩次，然後再去館長的健身房練兩次，「你可以活到120歲！」。

郭台銘說，自己平常爬象山花的時間為14分鐘以內，但因為今天人比較多，所以花了14分30秒左右。館長也在一旁說，爬到一半的時候遇到粉絲要求合照，就有「偷偷休息」，郭台銘「從頭到尾車尾燈都不讓我看」。