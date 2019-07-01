「非贏不可」卓榮泰：2020大選目標總統勝選﹑國會過半





▲卓榮泰在華府台灣基督長老教會發表演說。（圖／翻攝自卓榮泰臉書粉專）

政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰於美東時間6月30日清晨抵達美國華府，陸續拜會華府台灣同鄉會、華府小英後援會，以及大巴爾地摩同鄉會等僑胞團體，並在華府台灣基督長老教會發表演說。卓榮泰提到，2020選舉必須以總統勝選及國會過半為目標，勇敢守護台灣。

卓榮泰表示，日前落幕的黨內總統提名初選，是歷經公正公開的程序，並經中執會共識不表決通過初選方式，民調過程嚴謹專業且公開透明，順利完成初選及提名，代表全黨謙卑地向民意低頭聆聽，前行政院長賴清德展現高度，願全力支持總統蔡英文，必定將會在2020年的這一仗扮演重要的角色，請民眾堅定意志，沒有「非誰不投」，只有「非贏不可」，共同打贏這場艱難的選戰。

卓榮泰表示，現階段台灣的前途面對許多挑戰，一方面看到香港一國兩制的徹底失敗，激起百萬民眾反送中條例，香港民眾不分背景共同反對，也激勵了在台灣的民眾起身反對紅媒、「我們也要在努力發展經濟，壯大台灣的同時，推進台灣的國際空間。海外鄉親對我們的支持，展現在近期美國對台多項友好法律案及措施，讓我們更有勇氣面對險峻的選情。」

卓榮泰表示，台灣是民主的前線，美國則是民主的大本營，必須和世界民主陣營站在一起，此次訪美行是為當面向鄉親們報告，經過大家共同的努力，目前民進黨的政黨支持度已上升，再次超越其他政黨，必須更加努力。總統初選之後，他所帶領的中央黨部全體同仁已經由選務機關，轉為選戰機關，「請鄉親們務必與我們一同努力，全力以赴、團結勝選，打贏這場艱難的選戰，守護我們心愛的台灣。」