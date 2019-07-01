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台南永康西灣里登革熱境外病例　衛生局：防治無延宕！

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▲台南永康區西灣里境外確定病例，該個案為越南籍旅客，衛生局無延宕疫情防治。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南永康區西灣里境外確定病例，該個案為越南籍旅客，衛生局無延宕疫情防治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局指出，有關台南永康區西灣里境外確定病例，該個案為越南籍旅客，5月26日由台南機場入境，入境時無發燒症狀，故未被檢疫站發現，31日開始出發燒、頭痛、血小板減少等症狀，6月1日由越南籍新住民陪同至醫院就醫，醫師予以進行流感及登革熱快篩，檢驗結果為流感陰性、登革熱快篩陽性。

醫院於6月2日24小時內進行通報台南市政府登革熱防治中心，依據傳染病防治法登革熱屬第二類傳染病，必要時得於指定隔離治療機構施行隔離治療，醫師請個案住院治療，但因其為旅客，經衛教自主管理後自行離院。

登革熱防治中心於6月2日接獲通報後，因個案留給醫院之資料不詳細。聯絡病人有困難。經警察局協助，於當晚10時確認個案暫時居留地址。衛生局所同仁立即前往進行相關疫情調查、孳生源清除及噴霧罐放置，於隔日清晨完成。同時個案於6月2日20時38分經台南市衛生局檢驗中心確診為登革熱，防治中心人員於6月3日上午即前往居留地址將個案帶至醫院住院治療。於醫院住院至無傳染力病毒血症結束後才出院，在住院期間，防治中心人員每日不定時前往醫院進行關懷，個案於6月6日出院後，於6月9日即離境返回越南。

針對該病例於6月2日至6月5日進行居留地址及活動地，放置噴霧罐、孳生源清除及化學防治作業。登革熱防治中心針對每例本國及外國籍登革熱病例，皆以高規格防治，避免疫情於社區中造成擴散，無延宕疫情防治。

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關鍵字：台南,永康,登革熱,境外病例

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