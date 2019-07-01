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台南暑假青春專案聯合稽查　營造兒少健康陽光成長環境

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▲台南市暑期青春專案首次聯合稽查，7月1日凌晨針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市暑期青春專案首次聯合稽查，7月1日凌晨針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲十分重視暑期兒童少年安全，7月1日凌晨親自前往永康分局，主持次暑期青春專案首次聯合稽查暨擴大臨檢同步視訊勤前教育，並作任務提示，除強調嚴格稽查妨害青少年身心健康場所，防止青少年被害外，並親自率隊實施臨檢，藉以宣示淨化及營造少年與兒童優質成長環境的決心。

▲台南市暑期青春專案首次聯合稽查，7月1日凌晨針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市暑期青春專案首次聯合稽查，7月1日凌晨針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次聯合稽查勤務結合台南市永康分局、保安警察大隊、少年警察隊及市府12局處聯合稽查小組共計120餘名人員，從7月1日0時至凌晨3時，針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。

同時市警局亦全部動員其他15個分局，針對轄內列管的妨害少年、兒童身心健康場所展開同步執行擴大臨檢勤務，包含KTV、酒店、網咖、撞球館、電子遊戲場等，另外可能涉及吸毒、性交易或者危險駕駛的地方，也運用優勢警力執行臨檢查察。

▲台南市暑期青春專案首次聯合稽查，7月1日凌晨針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019年青春專案工作啟動前，市府已提早驅動各局處單位，規劃3395場次有益少年身心健康的活動，包括體育類、天文科學類、文藝類、營隊體驗類等8大類型活動，全程針對各項主題進行宣導，包括學生暑期打工求職安全、水域活動安全宣導、妨害身心場所查訪、防制少年犯罪被害、避免兒少遭受性剝削、防制少年從事詐欺犯罪、營業場所安全，亦將協尋18歲以下失蹤人口與中輟生，以及查察製造、運輸、販賣毒品予少年案件等重點工作列入，在暑假來臨前加強宣導與防制。

▲台南市暑期青春專案首次聯合稽查，7月1日凌晨針對永康分局所轄易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

1日的凌晨首次聯合稽查暨擴大臨檢行動，在各治安顧慮場所及青少年易聚集滋事場所主動出擊加強臨檢，預防青少年深夜遊蕩、流連網咖、出入不當場所、吸毒、危險駕駛、網路性交易、被幫派吸收、聚眾鬥毆暴力犯罪等偏差行為，期讓青少年能夠度過健康陽光、安全愉快的青春暑假。

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關鍵字：台南,暑假,青春專案,聯合稽查

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