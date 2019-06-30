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影／韓國瑜新竹造勢！抬頭一看驚見亮點：是郭董　他「抱著未來」燦笑：關心您

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地方中心／新竹報導

高雄市長韓國瑜30日於新竹縣政府前廣場舉辦「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，主辦方預計將湧入10萬人以上，但有趣的是，這次韓國瑜舞台造勢的舞台後方，竟然恰巧就是郭台銘的宣傳看板，而看板上面寫著「抱著我們的未來，郭『懂』關心您」，兩相對比之下，讓人感到格外有趣。

▲▼韓國瑜0630新竹造勢，郭台銘，廣告看板。（圖／記者王亞志攝）

▲韓國瑜新竹造勢，但舞台後面卻出現郭台銘的看板。（圖／記者王亞志攝，下同）

韓國瑜30日到新竹造勢，儘管他要到晚上7點才會大進場，但目前現場已經有不少韓粉頂著32度的高溫守候，不過稍早《ETtoday新聞雲》記者在現場捕捉到有趣畫面，韓國瑜造勢舞台的後方，竟然剛好是郭台銘的宣傳看板，兩名初選參選人的照片高高掛起，同樣綻放著燦爛的微笑，就連眼睛看的方向都一模一樣，讓不少人都直呼：「簡直太巧了」。

▲▼韓國瑜0630新竹造勢，郭台銘，廣告看板。（圖／記者王亞志攝）

▲▼韓國瑜0630新竹造勢。（圖／ETtoday攝影中心）

▲韓國瑜新竹造勢。（圖／ETtoday攝影中心）

韓國瑜的造勢舞台背景，和前幾次的照片一樣，用了他雙手高舉的微笑照片，而兩旁寫著，「庶民總統，團結台灣」，而舞台右後方郭台銘的看板，上頭則寫著「抱著我們的未來，郭『懂』關心您」，乍看之下反而比韓國瑜的舞台還要醒目，一抬頭就能看見。

此外，現場有人建議要把郭台銘的看板遮起來，而主持人則表示，不用遮，因為他比你們挺韓，從昨天前天就來卡位，我們要貫徹愛與包容！

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,造勢,新竹

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