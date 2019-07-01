優傳媒民調／2020總統三腳督！蔡英文31%奪冠　柯文哲支持度下滑8%

▲蔡英文、柯文哲、郭台銘、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

針對2020總統大選，《優傳媒》1日公布最新民調結果指出，總統蔡英文民調回升，大幅領先台北市長柯文哲11個百分點。針對柯文哲的支持度持續下滑，民調結果也顯示，與3週前相比，柯文哲已掉了8個百分點。

《優傳媒》公布的「台灣地區民眾對經濟發展及總統選舉民意調查」結果，調查時間為6月25日到6月29日，調查範圍為台灣地區各縣市（包含金門與馬祖），共計完成有效樣本數2498份（市話1250份、手機1248份），抽樣信心水準達95％，誤差值在正負1.97％以內，並經適當加權校正完成。

根據民調結果顯示，在「三腳督」的局面下，蔡英文獲31.0%的支持度，領先高雄市長韓國瑜的27.1%，柯文哲的26.9%；若國民黨由郭台銘出線，蔡英文仍以29.7%的支持度居冠，郭台銘以28.4%緊追，柯文哲則僅有18.7%的支持度。

民調結果也發現，柯文哲無論對上誰皆處於劣勢，支持度明顯下滑，從三週前的26.7%，第二週的21.8%，墜落到目前的18.7%，是總統可能參選人中支持度變化最大的一位。若柯文哲不參選2020總統，在單純藍綠對決的情況下，蔡英文以43.6%的支持度大勝韓國瑜的32.2%，但若國民黨由郭台銘出線，蔡英文僅領先郭台銘0.2%。