雙城側寫／柯文哲「三個首例」訪上海　會台商成焦點

▲台北市市長柯文哲。圖為柯文哲日前與台北市里長座談。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳政錄／上海報導

2019雙城論壇行程曝光，台北市長柯文哲此行將創下「三個首例」，包括首度走出上海市中心，移師金山舉辦，以及首次離開上海前往昆山、首次由兩位副市長陪同等。不只如此，有別往屆雙城論壇，柯文哲在本次行程安排中，特別加強與台商、台青的交流，更別具意義。

台北上海雙城論壇一直是柯文哲得以遊走兩岸的重要政治資本，但遲未鬆口是否角逐2020的柯P，在兩岸議題深受選舉炒作、香港發起反送中的敏感時刻，選擇讓論壇如期舉辦，自己親自出席，一舉一動均受外界關注，堪稱政治生涯的一場豪賭。





▲上海洋山深水港是柯文哲此行訪上海首站。圖為洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

儘管在風雨中前行，但將於7月3日到5日，任內第三度訪滬的柯文哲仍做出不少突破，是否能為其創造問鼎2020，或延續政治生涯的轉捩點，還是單純的求新求變，不久後就可見分曉。

按照台北市政府昨（28）日公布的行程安排，柯文哲將在7月3日一早抵滬，鄧家基、蔡炳坤兩位副市長均將陪同，首站前往洋山深水港、浦東新區城市綜合管理中心參訪，出席2019海峽兩岸電競文化節以及歡迎晚宴。

7月4日，以「創新、合作、未來」為主題的主論壇在金山假日酒店舉辦，中午柯還將前往青創基地，與台灣青年座談、餐敘，而後再赴台商南橋食品參訪。這不僅是雙城論壇首度走出上海市中心，移師位於上海西南側的金山區舉辦，也與該地近年力推台青創業優惠政策，成立上海（金山）海峽兩岸青年創業基地、多次舉辦兩岸青創大賽有莫大關聯。

▲金山區是近年上海推動高端製造業創新的重鎮，其金山工業區內亦提供台青進駐優惠、成立兩岸青創基地。（圖／翻攝自上海金山海峽兩岸青年創業基地臉書）

走出市區後，柯文哲還將在5日「走出上海」，前往台商大本營江蘇昆山，行程安排華東台商子女學校、由台商籌建的昆山慧聚廣場，以及台資設立的宗仁卿紀念醫院等，並在從虹橋機場返台前安排與台商座談、參訪台資企業麗寶集團行程，除和與台青交流一樣，多聽取「台灣人在大陸」的聲音外，經營台商人脈或許也另含深意。

有資深台商就坦言，每逢選舉，大陸台商一直是藍營力鞏的「鐵票倉」，正在角逐國民黨陣營總統參選人的高雄市長韓國瑜，剛上任時其現任副市長葉匡時就曾來上海、昆山拜會台商，大陸全國台企聯會長、上海台協會長李政宏，也是韓國瑜的兩岸小組成員，因此柯文哲此行極力促成與台商圈的交流，剛開始覺得有點「意料之外」，但好像也在「意料之中」。

▲葉匡時曾以準高雄副市長身分，前往由台商籌建的昆山慧聚寺媽祖廟上香祈福。（圖／記者魏有德攝）

除此之外，柯文哲與大陸國台辦主任劉結一的「柯劉會」是否舉辦，同樣引發關注，因為在柯近日「兩岸不是外交關係，是有特殊定位的關係」論述被國台辦公開點讚，視為完成「兩岸答卷」後，一向不希望把話說死，秉持「兩岸一家親」理念的柯文哲，彷彿已經被推到風口浪尖。

雖然柯曾表示，「目前行程上沒有這個安排」，但包括他自己在內和北市府團隊，都未把話說死，表示不願多做揣測、若真的遇到不會視而不見等，國台辦發言人安峰山也僅說具體不掌握，語帶保留；但話說回來，已經選擇親自出席的柯文哲，不管是否和劉結一會面，其論壇期間的兩岸論述都將被放大檢視，屆時台灣人是否買單、陸方是否滿意，都影響著柯的走向。

▼2018年雙城論壇開幕式，台北市長柯文哲見證兩市簽署合作協議。（圖／記者林敬旻攝）