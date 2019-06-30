防堵永康區本土登革熱疫情　黃偉哲：全體市民一起對抗登革熱！

▲台南市長黃偉哲、立委王定宇及多位市議員，至永康區甲頂里住家周圍環境巡查戶內外環境化學防治、加強孳生源清除及擴大疫調社區民眾健康狀況的執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為有效防堵永康區本土登革熱疫情，市長黃偉哲、立委王定宇及多位台南市議員，6月30日至永康區甲頂里住家周圍環境巡查戶內外環境化學防治、加強孳生源清除及擴大疫調社區民眾健康狀況的執行。

台南長黃偉哲指出，孳生源清除及擴大噴藥的動作，主要是因為病例發生在家庭裡，我們要求這個里要全面總動員，有些家戶要一家一戶每一戶都要噴藥，不能有任何的死角。過去有時候會發生春風吹又生的情形，就是因為有些死角被忽略了。像剛剛我們去的工地，就是水窪在角落的地方積水，我們如果沒有發現投藥的話，就容易造成防疫的死角。

黃偉哲說，今天作的就是第一例已經發生了，千萬不能掉以輕心，務必要做這個禦敵從嚴的動作，所以案例居住地在永康，工作地在東區，訪視過在北區，所以說我們東區、北區、永康區，三區的區域聯防，都要實施擴大噴藥。醫院診所發現疑似的症狀，一定要一定要做這個快塞的動作。患者是6月22日發病就診，然後6月22日的時侯並沒有做快篩，導致6月25日已經不是，才做快篩，中間已經晚了3天多，防疫時間是每小時都很珍貴，所以說晚了3天多，如果能早爭取3天多的時間，相信防疫的功效一定會更大。因此，第一線的篩檢一定要做，所以今天也到這個區域來做擴大抽血檢驗，就是有任何不適的，或是疑似可能的居民就可以自願接受抽血，再加上衛教、噴藥、家戶聯訪擴大宣導。

黃偉哲表示，希望發生第1例的本土性病例之後，1個月不要再發生第2例。不能發生群聚感染，要記取2015年時候台南的經驗和教訓，也要記取這次在高雄發生的經驗跟教訓，一定要把這個病媒蚊阻絕在第一線。

黃偉哲提醒民眾，目前甲頂里出現登革熱本土病例，民眾務必提高警覺，每日加強巡查環境，不可因有積水容器或積水點導致孳生病媒蚊孑孓，且一旦被發現有孳生病媒蚊孑孓情形，即會遭受罰鍰，另需加強防蚊措施，有疑似症狀時需立即就醫。市民不可輕忽，登革熱防治需市府與市民共同合作，才可有效防堵疫情擴散。

黃偉哲表示，首例病例居住地於永康區甲頂里，工作活動地有東區東門里、中西區城隍里、北區和順里及合興里，5處環境皆於30日完成化學防治及加強孳生源清除。但因病例近期無出國亦未曾至高雄市活動，研判社區中已有潛在病例未被發現，加上近期雨後造成病媒蚊大量繁殖，傳播速度會更加快速，因此，籲請永康區甲頂里民、東區東門里、中西區城隍里、北區和順里及合興里民眾務必加強每日「巡、倒、清、刷」及防蚊措施，有疑似症狀時立即就醫勿自行服藥，另請周圍醫療院所提高警覺，針對就醫民眾有疑似症狀時，需進行登革熱NS1快篩，且務必詢問旅遊史並加強通報衛生單位，以能及早診斷及早防治，避免疫情擴散。

目前仍有不定期降雨，請民眾於降雨過後即需進行「巡、倒、清、刷」防治措施，務必將積水容器及積水點澈底清除，大家一起努力，做好登革熱防治工作，讓全體市民不會受到登革熱的危害。相關資訊可至臺南市政府登革熱防治中心資訊網（ http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。