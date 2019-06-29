黃偉哲到台中裕毛屋推廣台南農特產　愛文＋越光米美味一級棒

▲台南市長黃偉哲特別在台中裕毛屋主持「台南盛夏旬美味～芒果好米優鮮嚐」行銷推廣活動，行銷台南農特產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為行銷台南優質越光米及愛文芒果，6月29日中午台南市長黃偉哲特別在台中裕毛屋主持「台南盛夏旬美味～芒果好米優鮮嚐」行銷推廣活動，和台中市副市長楊瓊瓔、農糧署南區分署副分署長黃怡仁、裕毛屋公司董事長謝明達等人DIY「芒果甜飯~甜蜜開飯」，親自邀請民眾品嚐當令芒果美味，行銷台南農特產品。



黃偉哲市長表示，芒果結合越光米特別好吃，是一加一大於二的效果，很高興來到台灣第二大城市，一流的市民自然也要享受一流的農產品，今天藉著台中裕毛屋的平台，向台中市民介紹台南最優質的農產品，如當令的芒果、越光米、麻油及毛豆等，同時也歡迎台中的朋友到台南來促銷農特產品如：甜柿、香菇等，印證台中跟台南在水果、農產品是可以互補，並且發揮一加一大於二的效果。





台中市副市長楊瓊瓔提起台南愛文芒果的好滋味，不禁大讚：台南芒果是「世界讚」的，也肯定台南透過裕毛屋的平台，讓台中市民能品嚐到台南品質最佳的農特產品，今天芒果結合越光米的料理，非常的美味，希望結合任何一種美好的事物，讓全國國民都能夠享受到台灣之美，未來台中與台南兩個城市可以共同合作，推廣兩市特有的農特產品，讓市民能享受到兩個城市最新鮮、最美味的食材及農產品。





農業局表示，台南是全台最大芒果產區，愛文芒果是採「在欉紅」的自然熟成管理，肉質Q彈、甜度高、香氣濃郁，以夏日紅寶石的形象深受日本消費者喜愛。繼去年日本「台灣物產展」賣出13噸台南優質芒果後，今年透過裕毛屋公司再度參與日本超商集團York-benimaru公司301家通路的「台灣物產展」，預計總銷量可望上看25噸。在愛文芒果盛產的時節，台南越光米新米也要上市，本次在裕毛屋超市推出好康活動，數量有限，送完為止；歡迎全國民眾不只可以到鄰近通路或透過宅配方式購買台南優質芒果，更歡迎把握芒果產季，親來產地享受台南山區風光，吃芒果，買芒果。





裕毛屋謝明達董事長表示，即日起裕毛屋全台3家分店，台中公益店、台中崇德店及彰化曉陽店，皆有販售台南愛文芒果、南化區農會出品優質芒果禮盒及台南越光米。為同步行銷當令愛文芒果及預告台南越光米新米上市，於裕毛屋台中公益店，並推出「無三不成禮」好康優惠，29日、7月6日，連兩週週六，凡購買台南外銷級芒果3粒，即贈台南越光米嚐鮮試吃包1份。29日並加碼買台南越光米大包裝（1kg）即贈嚐鮮試吃包（150g）小包裝；現場更準備千粒愛文芒果，還有凡店內消費滿300元，即贈愛文芒果1粒。更提前預告7月底還有3場次，台南越光米新米上市促銷活動。