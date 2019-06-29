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南美館「透明的地方色-郭柏川回顧展」　黃偉哲邀請民眾參觀

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▲南美館特別策劃「透明的地方色-郭柏川回顧展」，行政院長蘇貞昌及台南市長黃偉哲邀請民眾前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南美館特別策劃「透明的地方色-郭柏川回顧展」，行政院長蘇貞昌及台南市長黃偉哲邀請民眾前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感念已故的在地知名畫家郭柏川教授，在66年前便提出在台南設置美術館的理念，南美館特別策劃「透明的地方色-郭柏川回顧展」，並於6月29日舉辦開幕式，行政院長蘇貞昌及台南市長黃偉哲邀請民眾前往參觀，認識這位形塑台灣美術史的先驅郭柏川老師。

▲南美館特別策劃「透明的地方色-郭柏川回顧展」，行政院長蘇貞昌及台南市長黃偉哲邀請民眾前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院蘇貞昌院長表示，大家知道台南是文化古都，看到這個地方不只是人文薈萃，而且各方面更有新的進展，像今天的文學館、美術館等都是。黃偉哲市長在開完院會後，一直邀請他來參觀；而且李孟諺秘書長也當過台南代理市長，所以南美館在由蔡總統跟賴前院長一起主持開幕至今，就一直想來看看。今天百聞不如一見，也希望國人同胞多出來走走，利用假日看看文學、美術，看看台灣的美。

▲南美館特別策劃「透明的地方色-郭柏川回顧展」，行政院長蘇貞昌及台南市長黃偉哲邀請民眾前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭柏川在台灣美術史上是個謎樣的名字，似乎聽過，卻無法一窺全貌。出生於台南，赴日習畫，他是台灣前輩畫家中，首位任教於北平藝專的人，足跡遍及東南亞，表現特異，創作出豐富的東亞跨文化色彩。郭柏川老師不僅是美術教育的啟蒙者、美術團體的開拓者，更是美術館的先覺者。

本次展覽，是郭柏川在逝世遺作展之後，首次返回家鄉的學術性展覽，也是台南市美術館為這位本地藝術先驅舉辦的回顧性展覽。考量到藝術家本人生命經歷的多重文化位移與穿越，以及台南市美術館2館的展示空間，「透明的地方色」環繞在郭柏川畫作的兩種鮮明繪畫特色，「透明性」（transparent）與「地方色彩」（local color）。

▲南美館特別策劃「透明的地方色-郭柏川回顧展」，行政院長蘇貞昌及台南市長黃偉哲邀請民眾前往參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

展覽開幕儀式上，行政院長蘇貞昌在市長黃偉哲、文化部次長蕭宗煌、南美館董事長黃光男、榮譽董事長陳輝東，以及館長潘襎陪同下參觀南美館。蘇院長除了觀賞郭柏川回顧展，也參觀了館方的典藏主題展。

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關鍵字：南美館,郭柏川,回顧展,黃偉哲

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