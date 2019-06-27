《夜問打權》停播牽拖蔡政府打壓　黃偉哲批：太扯了！

▲台南市長黃偉哲說，妹妹黃智賢節目停播，竟牽拖蔡政府施壓，真是太扯了，欲加之罪何患無詞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

政治評論家黃智賢主持的《夜問打權》節目，傳出將在6月28日播出最後一集，畫上句點，有媒體報導是因蔡英文政府施壓下才被停，台南市長黃偉哲說，對電視台的決定他予以尊重，黃智賢節日被停播，竟牽拖蔡政府打壓真是太扯了，欲加之罪何患無詞！

台南市長黃偉哲說，妹妹黃智賢節日被停播，竟牽拖蔡政府施壓真是太扯了，蔡政府真那麼有本事，2018就不會敗選了，蔡政府能打壓媒體的話，現在國民黨統總初選不會吵得如火如荼，欲加之罪何患無詞！

黃偉哲說，黃智賢節目被停播第二個原因說是「反送中」，對不起，在香港引起將近200多萬人，台灣有好幾十萬人支持這個活動，是誰打壓的了，這根本是胡扯。第三個說黃智賢主張一國兩制，對不起，反對一國兩制的人，不僅是綠營，包括藍營的韓市長、郭董都反對一國兩制，黃智賢言論並沒有辦法有效影響藍營的主事者或領導人主張，不需要蔡政府出手打壓。

他表示，國安法修法也是最近的事，黃智賢的節目從50幾台移至30幾台到100多台，這時間根本不合，不要「岳飛打張飛」，根本是兩者不相關，台灣是民主國家，各種主張都尊重。如果真的打壓，無線電視台早就該收起來，對於電視台的考量他尊重，但不要牽拖蔡政府，做有的沒有的，這樣選民反而不解。

對於媒體問到如果黃智賢真的沒有工作，身為哥哥的黃偉哲能不能幫忙？黃偉哲說，現在各種就業平台、就業博覽會很多，都可以去媒合，他相信黃智賢不會沒有工作。