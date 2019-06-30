韓國瑜問文化答「毒寶寶」　鄉民女神黃捷轟：虛偽且不切實際

▲黃捷批評韓國瑜「跳針又虛偽」。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄／高雄報導

國民黨第二場「國政願景電視發表會」29日在台中登場，其中高雄市長韓國瑜在回答文化題時，指出台灣有好多「毒寶寶」，政府一定要拿出作為向毒品宣戰，這番言論引來「鄉民女神」黃捷痛批，「市長缺席全國反毒博覽會、卻說自己關切毒品問題」，「讓人覺得虛偽且不切實際」。

高雄市議員黃捷29日晚間在臉書轉貼《ETtoday新聞雲》的報導，批評韓國瑜在發表會上「問文化卻談反毒」，實在太跳針，黃捷PO文指出，韓國瑜日前缺席全國反毒博覽會，甚至要裁撤毒防局，卻在「國政」願景發表說自己很關切毒品問題，痛批韓國瑜「虛偽且不切實際」。

▲國民黨第二場政見會在台中，韓國瑜回答國政提問。（圖／翻攝自東森電視直播）

黃捷認為，高雄文化局長找了快半年，韓國瑜選市長前的辯論會也只提出「文化局長英文要好」，推出的文化政策只有每月一書，種種跡象顯示韓國瑜「沒有任何文化內涵」，「這就是最嚴重的文化斷根」。

最後黃捷也呼籲，如果韓國瑜真的有心，應該舉辦尋根的歷史活動、為過去的戰歿者立碑、深耕戰爭教育、培養人民的歷史感等等，不要淪為「市長口號一百分、實際施政零分」。

▲黃捷PO文批評韓國瑜「跳針又虛偽」。（圖／翻攝自黃捷粉絲專頁）